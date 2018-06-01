МГТС сменила CEO

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ПАО МГТС сменила генерального директора, этот пост с 1 июня занял Павел Кузнецов, ранее возглавлявший АО "Ситроникс" (100%-ная дочерняя компания АФК "Система"), сообщили в компании. Ранее об этом "Интерфаксу" рассказали несколько источников.

На посту гендиректора МГТС Кузнецов сменит Андрея Ершова, который возглавлял компанию с октября 2012 года. По словам источника, близкого к компании, Ершов решил покинуть МГТС по собственному желанию, чтобы заняться проектами вне оператора. Рассматриваются также варианты его трудоустройства внутри группы АФК "Система", уточнил другой источник.

Кузнецов с 2015 по 2016 год являлся президентом АО "Интеллект-Телеком", с марта 2016 года - президентом "Ситроникс".

"Павел имеет опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, интернета вещей и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов. Эти компетенции очень важны в настоящий момент для долгосрочного развития компании и будут способствовать реализации планов МГТС по дальнейшему развитию", - прокомментировал назначение глава МТС Андрей Корня, процитированный в сообщении.

МГТС также сообщила, что председателем совета директоров компании назначен вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев.

МГТС - крупнейший оператор фиксированной связи в Москве. Основной владелец компании - МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 71,5% привилегированных акций. Контрольным пакетом МТС владеет АФК "Система".