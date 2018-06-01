РФ и ОАЭ подпишут меморандум о стратегическом партнерстве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин надеется, что меморандум о стратегическом сотрудничестве с ОАЭ будет хорошим шагом в укреплении связей между странами.

"Сегодня мы подпишем меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнёрстве. Думаю, что это будет ещё одним хорошим шагом в укреплении наших двусторонних связей", - сказал Путин на встрече в пятницу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

Он отметил, что связи между РФ и ОАЭ развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности, в области экономики.