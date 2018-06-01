"Коммерсантъ" сообщил о готовящемся сокращении штата ВЭБ на 50%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует сократить до половины штата, или около 900 человек, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, это один из шагов, которые новое руководство госкорпорации намерено предпринять для сокращения издержек и улучшения финансовых результатов.

Как отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на "два источника, близких к компании, численность персонала планируется снизить до 1 тыс. человек. Также ВЭБ намерен почти полностью избавиться от парка служебных автомобилей.

Предполагается, что сокращения коснутся сотрудников всех уровней, будут не одномоментными, а постепенными. При этом, по словам одного из собеседников "Коммерсанта", соответствующие планы были разработаны при бывшем руководителе ВЭБ Сергее Горькове, который намеревался сократить около 350 человек. Сотрудники из этого списка, вероятно, покинут госкорпорации первыми.

Новый глава ВЭБа Игорь Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки ВЭБа.

Как поясняет издание, прежде всего, сокращения коснутся центрального аппарата, но в перспективе оптимизация произойдет и в "дочках" госкорпорации.

В ВЭБ подтвердили, что решение о сокращении штата и численности работников было "принято по итогам аудита текущего состояния госкорпорации, с привлечением внутренней экспертизы и специалистов". Сокращения будут на уровне 40–50% от штатной численности.