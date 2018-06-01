Рынок акций РФ к закрытию откатился ниже 2300п по индексу МосБиржи

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу откатился ниже 2300 пунктов по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и укрепления рубля, хотя большую часть дня держался в плюсе вместе с фондовой Европой благодаря снижению политической неопределенности в Италии и Испании; упали акции ВТБ после отсечки на бирже дивидендов, выросли GDR En+ Group на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2295,34 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1164,37 пункта (+0,1%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар просел до 62,1 руб. (-0,3 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС потеряли по 0,5%, доллар просел на 0,19 рубля.

Выросли в пятницу GDR En+ Group (+3,8%), акции "Мосбиржи" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Транснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Норникеля" (+0,4%).

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, продлило на два месяца - до 5 августа 2018 года - крайний срок, до истечения которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний Олега Дерипаски - En+ Group, "РусАла" (-0,6%) и группы "ГАЗ" . Ранее действовавшая лицензия OFAC предусматривала истечение этого срока 6 июня.

Подешевели рублевые бумаги ВТБ (-5%, до 0,0474 рубля), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,6%), "РусГидро" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,2%), Сбербанка (-1,1%), "Мечела" (-1% и -1,5% "префы"), "Аэрофлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%).

Акции ВТБ откатились к уровням февраля из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2"): официальное закрытие реестра - 4 июня, выплаты - 0,345 копейки на акцию. Также с 1 июня в индексе MSCI Russia вес акций ВТБ был понижен до 1,51% (снижение на 93 базисных пункта) из-за сокращения оценки free float. В индекс также добавлены GDR X5 (-3,3%) с весом 1,9%.

Индексы в США в четверг снизились на 0,3-1% на новостях о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Министр торговли США Уилбур Росс в четверг сообщил, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступили в силу в полночь 1 июня. Ранее аналогичные меры были введены в отношении импорта стали и алюминия из стран Азии.

ЕС намерен обжаловать действия властей США во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести ответные меры. О своих планах ответить взаимными санкциями сообщили также власти Канады и Мексики.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,2%, Китай - на 0,8%), но плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-1,2%), корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 растет на 1%).

Италия получила новое правительство, преодолев политический кризис. Новое коалиционное правительство страны, сформированное популистскими партиями "Лига" и "Пять звезд", в пятницу принесло присягу, что должно положить конец длившемуся в стране почти три месяца политическому кризису.

Конгресс депутатов Испании в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Недоверие кабинету Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.

Вышедшая в США в пятницу статистика по рынку труда за май оказалась лучше прогнозов, что подогревает ожидания дальнейшего роста ставки Федрезерва и укрепляет доллар. Так, число новых рабочих мест в США выросло за месяц на 223 тыс. при прогнозах роста на 190 тыс., а безработица сократилась с 3,9% до 3,8% (минимум с 1969 года) при прогнозах неизменности.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 58,7 пункта с 57,3 пункта месяцем ранее при прогнозах роста до 58,9 пункта.

Нефть вечером в пятницу возобновила снижение под давлением укрепляющегося доллара: стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,57 за баррель (-1,3% и +0,1% в четверг), июльская цена WTI - $66,44 за баррель (-0,9% и -1,7% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, европейские политические страсти постепенно затихают: в Италии сформировано новое правительство, в Испании Рахой потерял доверие парламента, его место занял Педро Санчес, представляющий Социалистическую рабочую партию. Для Испании это историческое недоверие премьер-министру произошло впервые с момента избавления от диктатуры Франко. Соответственно, в Европе рынки успокаиваются, что позволило подрасти российским активам.

Хотя есть и негатив - на неделе, завершившейся 30 мая, отток капитала из всех фондов акций, которые вкладываются в Россию, составил $240 млн после оттока $270 млн неделей ранее.

Рубль укрепился против доллара и евро, хотя остальные сырьевые валюты сдавали позиции. Разрешение политических краткосрочных кризисов в Италии и Испании носит явно позитивный характер для рубля, поскольку новые кабинеты министров можно назвать евроскептиками, которые более позитивно относятся к сотрудничеству с РФ. Поэтому можно ожидать определенных изменений в общей направленности европейской политики. Смене направленности также содействуют США, которые весьма активно заставляют своих союзников скептически относиться к Вашингтону.

После выхода статистики по рынку труда США индекс S&P 500 растет, повышается доходность 10-летних казначейских обязательств США (доходность выросла на 8 пунктов - до 2,9%). Нефть негативно отреагировала на американскую статистику из-за укрепления доллара. Однако рост занятости также означает рост спроса. Разрыв в ценах WTI и Brent явно способствует тому, чтобы в Европе были заинтересованы в покупке американской более дешевой нефти.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, прошедшие драматичные события в Испании и в Италии мало беспокоят локальных инвесторов и спекулянтов. Образно говоря, объединенная Европа с ее внутренними проблемами намного дальше от российского фондового рынка, чем находящиеся за океаном США. В течение дня на российском рынке отмечались выборочные покупки в отдельных акциях, которые не были объединены какой-то одной инвестиционной идеей.

Продолжился рост в низколиквидных GDR En+ Group, где велась активная спекулятивная торговля на многочисленных новостях по поводу применения к эмитенту адресных санкций со стороны США. Ситуативным позитивом для них стало известие об увеличении срока, к которому американские инвесторы должны выйти из этих бумаг до 5 августа.

Публикация блока свежей статистики по рынку труда США не оказала заметного влияния на индекс МосБиржи, который остался топтаться неподалеку от рубежа 2300 пунктов.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Михаила Кузина, акции ВТБ просели из-за отсечки дивидендов, однако с учетом доходности чуть меньше 7% текущее снижение бумаг можно назвать даже ростом акций. Сильная отчетность Сбербанка не помогла его акциям начать восстановление к своим пиковым значениям, по-прежнему цена находится в районе 220 руб.

Новости о введении пошлин на сталь со стороны США и ожидающийся ответ со стороны Европы пока не оказали заметного влияния на котировки акций российских производителей. Оценить последствия сейчас непросто, поскольку некоторое сокращение объемов поставок может компенсироваться ростом цен на этих же рынках.

Международные рынки восстанавливаются после итальянского шока. Реакция рынков на политические события в Италии очень характерна: ни о каком выходе Италии из еврозоны не могло идти и речи, поскольку это очень длительный процесс, однако неспособность сформировать правительство была оценена сразу по самому худшему сценарию. Это говорит о высоком уровне страхов инвесторов в текущий момент и больших накопленных рисках, которые при этом пока не находят выхода.

Не радует инвесторов и модель поведения президента США Д.Трампа. Откровенный популизм и постоянно меняющаяся позиция - редкие качества для президента США. Рынок устал падать на очередных новостях об ограничениях международной торговли и отрастать через несколько дней на отмене их же. Неудивительно, что индекс S&P 500 находится на уровнях начала года. Вероятно, в этом году широкий индекс может так и остаться на текущих значениях, и лишь по мере убежденности в силе корпоративного сектора акции возобновят рост.

Предвыборная риторика Трампа о необходимости снизить уровень международной активности и сосредоточиться на внутренних вопросах на практике абсолютно не подтверждается. В этом можно убедиться в очередной раз на примере предполагаемого разрыва сделки с Ираном. По этой причине нефть подорожала с $65 до $80. Возможно, через несколько дней будет известно о кардинальной смене позиции Трампа и по этому вопросу, и тогда достигнутые уровни по нефти окажутся под угрозой, считает эксперт.

Как отмечает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко, азиатские фондовые площадки снизились, а европейские рынки проявили стойкость и растут, несмотря на введение импортных пошлин Трампом. Более того, пока игнорируются известия о том, что агентство S&P понизило рейтинг немецкого гиганта Deutsche Bank, усомнившись в способности банка осуществить реорганизацию бизнеса. По мере того, как инвесторы будут переваривать последствия введения импортных пошлин со стороны США в отношении стран ЕС, Мексики и Канады, настроения на мировых площадках могут ухудшиться.

Вечерние данные Baker Hughes вряд ли окажут заметное воздействие на поведение нефти Brent, хотя в случае существенного прироста числа буровых краткосрочные понижательные риски для котировок сырья усилятся.

В Италии сформировали правительство и тем самым смогли разрешить политический кризис, однако евро не реагирует на эти известия, поскольку ключевые посты в новом правительстве займут евроскептики, а это значит, что угроза выхода Италии из зоны евро сохраняется, считает Костенко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "Русгрэйн холдинга" (+5,6%), "ТГК-1" (+3,3%), "Яндекса" (+2,9%), "Казаньоргсинтеза" (+2,7%), "Трансконтейнера" (+2,5%), "МРСК Юга" (+2,2%).

Подешевели GDR Ros Agro (-2,9%), акции ПАО "Европейская электротехника" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,992 млрд рублей (из них 7,848 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).