Главные новости
В РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale
Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,4-0,6%

Есть обновление от 10:27

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой цен blue chips на фоне подъема индексов в США и Азии, подъем сдерживается проседающей нефтью; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2309 пунктов (+0,6%), индекс РТС - 1169,33 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 62,07 руб./$1 (-0,12 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Интер РАО" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%).

Просели бумаги "Мечела" (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Россетей" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу выросли после публикации сильных данных по рынку труда. Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, показатель достиг уровня апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года. Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс., при прогнозах роста на 190 тыс. Темпы роста заработной платы усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Согласно данным CME, вероятность увеличения ставки американским Центробанком в июне оценивается рынком в 91%. Доходность десятилетних US Treasuries выросла в пятницу на 7 базисных пунктов - до 2,895% благодаря хорошим данным о занятости.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказало некоторое ослабление опасений, связанных с политическим кризисом в Италии. Популистские партии "Лига" и "Пять звезд" в четверг вечером сформировали коалиционное правительство, которое возглавит экономист и юрист Джузеппе Конте.

До некоторой степени участников рынка продолжают тревожить сигналы об ухудшении торговых отношений США с рядом стран. С 1 июня в силу вступили пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и других государств, которым в марте была дана отсрочка.

В ответ Канада обещала ввести собственные пошлины на широкий спектр американских товаров, включая сталь, алюминий, сельхозпродукцию и продукты питания. Евросоюз уже какое-то время планирует аналогичные меры в отношении товаров стоимостью около $7,5 млрд в год; как ожидается, они будут введены в действие с 20 июня.

В Азии в понедельник также преобладает рост индексов (Япония выросла на 1,4%, Китай - на 1,1%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Поддержку японскому рынку оказало ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

Благоприятным фактором для мировых рынков стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он все-таки намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Нефть утром в понедельник проседает после того, как WTI завершила предыдущие торги на минимальной отметке почти за два месяца. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $76,7 за баррель (-0,1% и -1% в пятницу), июльская цена WTI - $65,79 за баррель (-0,03% и -1,8% в пятницу).

Рынок находится в ожидании намеченного на конец июня саммита ОПЕК+.

Министр энергетики Александр Новак заявил в выходные, что Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+. По его словам, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что наиболее вероятным сценарием остается продолжение консолидации по индексу РТС. На готовность инвесторов к принятию риска негативно влияют политическая неопределенность в Европе (новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в двух палатах парламента) и риски, связанные с "торговыми войнами" (в Канаде в конце недели состоится встреча лидеров стран G7, на которой вопрос торговых барьеров, по всей вероятности, будет наиболее важным).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индексы в США выросли благодаря отсутствию негативных новостей на торговых переговорах с Китаем, договоренности о начале формирования правительства в Италии и очень хорошей внутренней статистики по рынку труда.

В понедельник рынок акций РФ попытается отыграть внешний позитив, индекс МосБиржи может прибавить 0,3-0,5%, но для тестирования сопротивления 2320 пунктов у рынка сил не хватит.

ЭкономикаЦена нефти Brent опустилась ниже $76,5 за баррельЧитать подробнее

Нефть не спешит отыгрывать очередное нагнетание политической обстановки на Востоке: король Саудовской Аравии в письме президенту Франции заявил о готовности начать военную операцию против Катара, если последняя закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Однако давление на рынок оказывает информация о продолжающемся росте ввода добывающих мощностей в Штатах: на прошлой неделе число нефтяных скважин выросло на две единицы.

Пока нефть находится в состоянии неустойчивого равновесия и ждет новостей для движения. С технической точки зрения у нефти больше шансов пойти вниз с новым тестированием отметки $75 за баррель.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на российском рынке остается довольно запутанной. С одной стороны, отчетность компаний преимущественно позитивная, но внешнее давление отталкивает глобальных инвесторов от отечественных активов. Подобное предположение подтверждается отчетностью фондов, инвестирующих в российские бумаги. Однако и на этом направлении не все безнадежно - начавшийся процесс выяснения происхождения капиталов россиян в Великобритании и на Кипре позволяет предположить усиление потока репатриации денег под отечественную юрисдикцию.

Данный поток вполне успешно компенсирует вывод средств из фондов нерезидентного характера. Поэтому при всем внешнем негативе ситуация в индексах существенно не меняется, как и в рубле. Возможная коррекция в нефти также не обладает большим потенциалом давления на российскую валюту, которая без того чрезмерно перепродана относительно основных конкурентов. Впрочем, на данном направлении более актуальным фактором остается политика центральных банков. От ФРС США ждут повышения ставки на июньском заседании, а ЦБ РФ вполне может вновь воздержаться от каких-либо действий. Во всяком случае, признаки повышения инфляционных ожиданий и реальной инфляции говорят о необходимости приостановить смягчение денежной политики. Предстоящая неделя для России будет состоять из шести торговых дней. Однако практика показывает, что торговля в выходные особой активностью не отличается, а рынок чаще всего находится в режиме консолидации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%
Рост реальных доходов населения приведет к более быстрому снижению уровню бедности, считают в ведомствеПодробнее
 FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale
Бизнесы двух банков дополняют друг друга: первый занимает лидирующие позиции в Германии и Италии, второй - в Центральной ЕвропеПодробнее
 En+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски
Снижение роли бизнесмена в компании нацелено на то, чтобы она вышла из-под американских санкцийПодробнее
 В России стало на 20% меньше школьниковВ России стало на 20% меньше школьников
Демографическая яма постепенно перемещается на уровень высшего образованияПодробнее
Козак объяснил рост цен на топливо в РоссииКозак объяснил рост цен на топливо в России
Цены растут на фоне протестных настроенийПодробнее
 Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина
По мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 годаПодробнее
 Heineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФHeineken открыл свой первый магазин разливного пива в РФ
В концерне назвали открытие торговой точки при пивоварне в Нижнем Новгороде пробным шагомПодробнее
 США введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июняСША введут пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики с 1 июня
Трамп решил не продлевать отсрочкуПодробнее
 Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleВ миреЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекВ РоссииОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамВ миреДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах

Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%

Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%Рост реальных доходов населения приведет к более быстрому снижению уровню бедности, считают в ведомстве Подробнее

В Марий Эл женщина с 2-месячным водительским стажем сбила пенсионерку с внуком

МВД предложит ужесточить наказание за кражу денег с банковских карт

"Дочка" "Мегафона" приобрела УК "Техноинвестпроект" у ГК "Техносерв" Алексея Ананьева

Разбившийся в Волгоградской области мотодельтаплан взлетел без разрешения

Глава МВД РФ анонсировал разработку Миграционного кодекса РФ

Премьер Украины пригрозил уйти в отставку, если не будет создан независимый Антикоррупционный суд

"ЛУКОЙЛ" через три года увеличит выпуск бензина

Это будет возможно после запуска в 2021 году установки изомеризации на НПЗ в Нижнем Новгороде Подробнее

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов

Гендиректор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко покинул свой пост

Ранее сообщалось, что он может быть назначен заместителем министра обороны Подробнее

В КНДР перед саммитом с США сменили военное руководство

Рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,4-0,6%

В Париже начали демонтировать еще два лагеря нелегалов

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 4 июня выросли, на депозитах выросли

Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымСреди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского моста Подробнее

Улицу во Владивостоке назвали в честь погибшего в Сирии летчика

На железнодорожной части Крымского моста установили все сваи

Безвизовый въезд в Россию открыт для болельщиков ЧМ по футболу

В числе лидеров по количеству заказанных FAN ID оказались США, Китай и Мексика Подробнее

Президент En+ Group Максим Соков ушел со своего поста

Канада пожаловалась в ВТО на таможенные пошлины США на сталь и алюминий

Главы Минфинов G7 раскритиковали США за пошлины на сталь и алюминий

Экс-глава Новосибирской области и Красноярского края Толоконский ушел с поста советника мэра Новосибирска

Цена нефти Brent опустилась ниже $76,5 за баррель

FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe Generale

FT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleБизнесы двух банков дополняют друг друга: первый занимает лидирующие позиции в Германии и Италии, второй - в Центральной Европе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru