Рынок акций открылся ростом индексов РТС и Мосбиржи на 0,4-0,6%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой цен blue chips на фоне подъема индексов в США и Азии, подъем сдерживается проседающей нефтью; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2309 пунктов (+0,6%), индекс РТС - 1169,33 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар просел до 62,07 руб./$1 (-0,12 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусАла" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Интер РАО" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%).

Просели бумаги "Мечела" (-0,4% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Россетей" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,2%).

Индексы в США в пятницу выросли после публикации сильных данных по рынку труда. Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, показатель достиг уровня апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года. Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс., при прогнозах роста на 190 тыс. Темпы роста заработной платы усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Согласно данным CME, вероятность увеличения ставки американским Центробанком в июне оценивается рынком в 91%. Доходность десятилетних US Treasuries выросла в пятницу на 7 базисных пунктов - до 2,895% благодаря хорошим данным о занятости.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказало некоторое ослабление опасений, связанных с политическим кризисом в Италии. Популистские партии "Лига" и "Пять звезд" в четверг вечером сформировали коалиционное правительство, которое возглавит экономист и юрист Джузеппе Конте.

До некоторой степени участников рынка продолжают тревожить сигналы об ухудшении торговых отношений США с рядом стран. С 1 июня в силу вступили пошлины на импорт в США стали и алюминия из Евросоюза, Канады, Мексики и других государств, которым в марте была дана отсрочка.

В ответ Канада обещала ввести собственные пошлины на широкий спектр американских товаров, включая сталь, алюминий, сельхозпродукцию и продукты питания. Евросоюз уже какое-то время планирует аналогичные меры в отношении товаров стоимостью около $7,5 млрд в год; как ожидается, они будут введены в действие с 20 июня.

В Азии в понедельник также преобладает рост индексов (Япония выросла на 1,4%, Китай - на 1,1%) и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Поддержку японскому рынку оказало ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций экспортеров.

Благоприятным фактором для мировых рынков стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он все-таки намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Нефть утром в понедельник проседает после того, как WTI завершила предыдущие торги на минимальной отметке почти за два месяца. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $76,7 за баррель (-0,1% и -1% в пятницу), июльская цена WTI - $65,79 за баррель (-0,03% и -1,8% в пятницу).

Рынок находится в ожидании намеченного на конец июня саммита ОПЕК+.

Министр энергетики Александр Новак заявил в выходные, что Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+. По его словам, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что наиболее вероятным сценарием остается продолжение консолидации по индексу РТС. На готовность инвесторов к принятию риска негативно влияют политическая неопределенность в Европе (новому правительству Италии предстоит пройти вотум доверия в двух палатах парламента) и риски, связанные с "торговыми войнами" (в Канаде в конце недели состоится встреча лидеров стран G7, на которой вопрос торговых барьеров, по всей вероятности, будет наиболее важным).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индексы в США выросли благодаря отсутствию негативных новостей на торговых переговорах с Китаем, договоренности о начале формирования правительства в Италии и очень хорошей внутренней статистики по рынку труда.

В понедельник рынок акций РФ попытается отыграть внешний позитив, индекс МосБиржи может прибавить 0,3-0,5%, но для тестирования сопротивления 2320 пунктов у рынка сил не хватит.

Нефть не спешит отыгрывать очередное нагнетание политической обстановки на Востоке: король Саудовской Аравии в письме президенту Франции заявил о готовности начать военную операцию против Катара, если последняя закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Однако давление на рынок оказывает информация о продолжающемся росте ввода добывающих мощностей в Штатах: на прошлой неделе число нефтяных скважин выросло на две единицы.

Пока нефть находится в состоянии неустойчивого равновесия и ждет новостей для движения. С технической точки зрения у нефти больше шансов пойти вниз с новым тестированием отметки $75 за баррель.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на российском рынке остается довольно запутанной. С одной стороны, отчетность компаний преимущественно позитивная, но внешнее давление отталкивает глобальных инвесторов от отечественных активов. Подобное предположение подтверждается отчетностью фондов, инвестирующих в российские бумаги. Однако и на этом направлении не все безнадежно - начавшийся процесс выяснения происхождения капиталов россиян в Великобритании и на Кипре позволяет предположить усиление потока репатриации денег под отечественную юрисдикцию.

Данный поток вполне успешно компенсирует вывод средств из фондов нерезидентного характера. Поэтому при всем внешнем негативе ситуация в индексах существенно не меняется, как и в рубле. Возможная коррекция в нефти также не обладает большим потенциалом давления на российскую валюту, которая без того чрезмерно перепродана относительно основных конкурентов. Впрочем, на данном направлении более актуальным фактором остается политика центральных банков. От ФРС США ждут повышения ставки на июньском заседании, а ЦБ РФ вполне может вновь воздержаться от каких-либо действий. Во всяком случае, признаки повышения инфляционных ожиданий и реальной инфляции говорят о необходимости приостановить смягчение денежной политики. Предстоящая неделя для России будет состоять из шести торговых дней. Однако практика показывает, что торговля в выходные особой активностью не отличается, а рынок чаще всего находится в режиме консолидации.