"Дочка" "Мегафона" приобрела УК "Техноинвестпроект" у ГК "Техносерв" Алексея Ананьева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Мегафона" приобрела компанию ООО "УК "Техноинвестпроект", следует из системы "СПАРК-Интерфакс". С 1 июня владельцем 100% долей в "Техноинвестпроекте" является ООО "Цифровые бизнес решения", которое, в свою очередь, принадлежит ПАО "Мегафон".

В пресс-службе "Мегафона" от комментариев отказались, сообщив, что в ближайшее время состоится официальное объявление.

До этого "Техноинвестпроект" принадлежал двум структурам группы IT-компаний "Техносерв" одного из братьев Ананьевых. Основным видом деятельности УК, зарегистрированной в сентябре 2017 года, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. При этом 16 мая уставный капитал компании был увеличен до 756,8 млн рублей с 1 млн рублей.

Основными активами группы компаний "Техносерв" являются системный интегратор "Техносерв АС", а также 82,4% разработчика софта "Рексофт" и др.

В апреле банк ВТБ подал ходатайство о покупке 40% в уставном капитале ООО "Группа "Техносерв"". Компания на 50% принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву.

В интервью "Ведомостям" Ананьев в феврале сообщил, что в январе произошло разделение бизнес-активов братьев Ананьевых. Дмитрию достался "Промсвязькапитал", через который ранее контролировались Промсвязьбанк и банк "Возрождение", а Алексей Ананьев оставил за собой "Техносерв". По словам бизнесмена, он на тот момент контролировал 100% "Техносерва".