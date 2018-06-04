Медведев поручил быть готовыми к оперативным мерам для сохранения стабильных цен на нефтепродукты

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству добиваться соблюдения нефтекомпаниями договоренностей по ценам на нефтепродукты и в случае необходимости "готовить иные оперативные меры для сохранения или даже снижения цен на них".

"Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы эти договоренности полностью соблюдались, в случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильны, а в определенных случаях, чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит, потому что в такой ситуации ни одна промышленная вертикально интегрированная компания не должна проявлять эгоизм", - сказал он на совещании с вице-премьерами. "Тем более, мы понимаем, что норма прибыли в разных отраслях - разная, и мы понимаем, где эта норма выше", - продолжил глава правительства.

На днях вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что росту цен на бензин и дизтопливо в России способствует увеличение мировых цен на нефть, а дефицита топлива на внутреннем рынке нет.

"Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в России - ИФ) может оказаться относительно невыгодно. Для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы - на бензин, и мы получили ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет", - объяснил он 2 июня в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Он напомнил, что 30 мая провел совещание с крупнейшими в России нефтяными компаниями, где нефтяники подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В ответ на это правительство принято решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше - с 1 июня.