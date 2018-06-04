Цены на топливо в Москве замерли после обещания правительства снизить акцизы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы после девяти недель стремительного роста замерли на фоне решения правительства снизить акцизы на месяц раньше - с 1 июня.

Как говорится в материалах Московской топливной ассоциации, средневзвешенные цены на дизельное топливо и Аи-92 за неделю с 31 мая по 4 июня выросли на 1 копейку, до 44,40 руб./л и 42,59 руб./л соответственно. Аи-95 подорожал на 3 копейки, до 45,91 руб./л.

"Астра АЗС" и Shell снизили цены на Аи-92 на 3 коп. При этом Shell повысила цены на дизельное топливо на 14 коп., на бензин Аи-95 - на 7 коп.

Между тем бензины Аи-92 и Аи-95 на московских заправках "Татнефти" подорожали на 29 коп.

Как сообщалось, на фоне безостановочного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте с середины февраля правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу несколько причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.