Эксперты Уолл-стрит повысили прогноз цен на нефть 8-й месяц подряд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банковские аналитики Уолл-стрит улучшают прогнозы цен на нефть восьмой месяц подряд, причем темпы пересмотров существенно ускорились из-за геополитических рисков в Иране и Венесуэле, свидетельствуют результаты ежемесячного исследования The Wall Street Journal .

Из-за этих рисков цена нефти Brent в мае поднималась выше $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Двенадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце мая опросе, ожидают, что марка Brent будет в среднем стоить $70 за баррель в текущем году, WTI - почти $66 за баррель. Оба прогноза примерно на $6 превышают апрельскую оценку.

Между тем в ходе торгов в понедельник августовский контракт на Brent подешевел на 0,5%, до $76,38 за баррель, а июльский фьючерс на WTI поднялся на 0,1%, до $65,86 за баррель.

"Основным драйвером является риск предложения - риск перебоя в поставках из Ирана и Венесуэлы", - отметил глава департамента стратегии на сырьевом рынке в BNP Paribas Гарри Чилингурян.

Президент США Дональд Трамп в мае принял решение возобновить санкции в отношении Ирана. По оценкам аналитиков, из-за американских санкций поставки нефти из Ирана за рубеж могут сократиться темпами от 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с с текущего уровня, составляющего около 2,4 млн б/с.

Между тем новые санкции США в отношении Венесуэлы могут дополнительно снизить добычу в стране.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Венесуэле в апреле упала на 50 тыс. б/с относительно предыдущего месяца и составляла 1,42 млн б/с. По оценке Joint Organization Data Initiative (JODI ), в марте производство снизилось до 1,509 млн б/с нефти по сравнению с 2,241 млн б/с за тот же месяц прошлого года.

Сырьевой стратег ING Bank Уоррен Паттерсон ожидает дальнейшего сокращения нефтедобычи в Венесуэле - примерно до 1,2 млн б/с.

Вместе с тем он призывает инвесторов не забывать, что государства ОПЕК и Россия могут постепенно отказываться от ограничений производства нефти и такое решение окажет понижательное давление на цены.

Бурный рост добычи нефти на сланцевых месторождениях США также будет сдерживать рост цен на мировом уровне.

Из-за ожидаемых действий ОПЕК+ и сланцевой нефти инвестбанки Уолл-стрит ожидают небольшого снижения цен в 2019 году - до $68 за баррель для Brent и до $64 для WTI.