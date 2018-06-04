На заводе "РусАла" в Карелии сообщили о работе "на склад" из-за санкций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, Карелия, входит в ОК "РусАл") второй месяц вынужден складировать продукцию из-за санкций США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Такая ситуация сложилась из-за санкций США. При этом предприятие работает, зарплата рабочим выплачивается, ничего не изменилось", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, пока неизвестно, как долго продлится ситуация, при которой продукция "НАЗа" будет оставаться на складе. "Все меняется очень быстро. Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится", - добавил представитель предприятия.

"РусАл" в конце 2013 года приостановил производство первичного алюминия на Надвоицком, заводе (а также на Волгоградском, Уральском, Богословском и Волховском) в рамках программы сокращения неэффективных мощностей. Позже оно было восстановлено, но объем не превышал десять тысяч тонн. В 2014 году "РусАл" и "ЭЛСО группа" (российский технологический холдинг) подписали договор о создании на базе завода СП по производству алюминиевых радиаторов отопления. Планировалось, что на полную мощность СП выйдет к 2019 году и будет выпускать 4 млн секций, для производства которых "РусАл" будет поставлять около четырех тысяч тонн алюминия в год.

Бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе "РусАл", были включены в американский санкционный список 6 апреля. В Минфине США сообщили, что санкции с "РусАла" могут быть сняты, если Дерипаска перестанет контролировать компанию. С 25 мая бизнесмен покинул совет директоров алюминиевой компании.