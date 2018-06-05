Доллар стабилизировался в ожидании саммита G7

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доллар стабилизировался во вторник по отношению к большинству мировых валют в ожидании саммита G7 на уровне глав государств и правительств, который пройдет в конце недели в Канаде, сообщает агентство Bloomberg.

В числе основных тем саммита, как ожидается, будут вопросы внешней торговли.

Активность на рынке Forex ниже обычного в отсутствие существенных факторов, способных повлиять на динамику основных валют. Для руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) действует традиционный период молчания перед очередным заседанием, которое пройдет 12-13 июня.

Пара евро/доллар к 9:10 мпо московскому времени торговалась на уровне $1,1688 по сравнению с $1,1699 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте повысился менее чем на 0,1% - до 109,9 иены, евро остается у 128,44 иены, как и накануне.

"Инвесторы взяли небольшую паузу перед событиями следующей недели, когда за заседанием ФРС сразу же последует встреча ЕЦБ, - считает главный рыночный аналитик Shinkin Asset Management Co. в Токио Дзюн Като. - Риск распродажи доллара создают такие факторы, как торговые разногласия США с другими странами - теперь не только Китаем, но и ЕС, Мексикой, Канадой, а также потенциальное разочарование от встречи глав государств США и КНДР".

Резервный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5% годовых. Она находится на этой отметке с середины 2016 года.

Вместе с тем австралийский доллар подешевел на 0,2%, поскольку данные о дефиците текущего счета платежного баланса страны были слабее ожиданий рынка. Отрицательное сальдо уменьшилось с 14,661 млрд австралийских долларов в IV квартале 2017 года до 10,469 млрд австралийских долларов в I квартале- минимума за год. Однако аналитики в среднем ожидали уменьшения до 9,9 млрд австралийских долларов.