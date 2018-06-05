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Минфин РФ с 7 июня по 5 июля купит валюту на рекордные 379,7 млрд рублей

Есть обновление от 12:31

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 7 июня по 5 июля станет очередным рекордом - 379,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 19 млрд рублей, сообщило ведомство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 402,8 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая составило минус 23,2 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем валютном рынке, составит 379,7 млрд рублей.

Этот объем превысит предыдущий рекорд, который был зафиксирован в мае (322,8 млрд рублей, по 16,1 млрд рублей ежедневно).

Ранее самый значительный объем покупок был в феврале - 298,1 млрд рублей (15,7 млрд рублей ежедневно). На тот момент объемы были рекордными три месяца подряд. В декабре 2017 года они составили 203,9 млрд рублей (по 12,7 млрд рублей в день), в январе - 257,1 млрд рублей (по 15,1 млрд рублей). В марте произошло снижение объема в 1,5 раза - до 192,5 млрд рублей (9,6 млрд рублей в день).

В апреле покупки опять стали приближаться к рекордным значениям - 240,7 млрд рублей, предполагалось, что объем ежедневных покупок будет на уровне 11,5 млрд рублей. Однако из-за волатильности на валютном рынке под действием геополитических факторов ЦБ не проводил операции с 9 по 16 апреля включительно, возобновил покупки только 17 апреля, после чего операций не было в день заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, 27 апреля. 28 апреля он приобрел валюту на 18,5 млрд рублей, 3 мая - на 18,9 млрд рублей.

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Теги: Минфин РФ
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