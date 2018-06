Австралия возбудила дело против ANZ, Citigroup и Deutsche Bank по обвинению в сговоре

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Власти Австралии возбудили уголовное дело в отношении Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), а также двух андеррайтеров размещения акций одного из крупнейших банков страны, обвинив их в картельном сговоре.

Помимо ANZ, обвинения предъявлены Citigroup Inc. и Deutsche Bank AG, а также ряду менеджеров высшего звена всех трех фининститутов, пишет газета The Financial Times.

Уголовное дело было возбуждено по итогам расследования, проводившегося Австралийской комиссией по конкуренции и потребительским правам (ACCC) в течение двух лет, которое выявило признаки сговора между финансовыми институтами при размещении акций ANZ.

В 2015 году ANZ неожиданно заявил о намерении разместить акции на сумму 3 млрд австралийских долларов ($2,29 млрд), чтобы выполнить требование регуляторов о создании банками более крупных буферов капитала с целью противостояния будущим кризисам. Основная часть средств была привлечена австралийским банком за счет частного размещения акций среди институциональных инвесторов, андеррайтерами которого выступали Citi, Deutsche Bank и австралийское подразделение JPMorgan.

ACCC не публикует деталей расследования, отмечая, что не намерена комментировать дело до его рассмотрения в суде. Слушания начнутся в Сиднее 3 июля. Все банки оспаривают обвинения и намерены защищать себя и своих сотрудников.

Расследования, проводимые ACCC, обычно приводят к открытию регулятором гражданских дел, а не к выдвижению уголовных обвинений, пишет Dow Jones. Тот факт, что в этом случае начато именно уголовное дело, может указывать на наличие у австралийских властей твердых доказательств картельного сговора, отмечает Эндрю Грант из Школы бизнеса Сиднейского университета.

Акции ANZ по итогам торгов во вторник подешевели на 0,3%, Deutsche Bank - прибавляют в цене 0,7%, бумаги Citigroup в ходе предварительных торгов подорожали на 0,1%.