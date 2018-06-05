Президент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александр Ван дер Белен считает нецелесообразным с экономической точки зрения заменить поставки российского газа в Европу американским СПГ.

"Существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских партнеров в том, что зависимость Европейского Союза от России в этом отношении (поставках газа - ИФ) слишком велика, но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"При таких обстоятельствах с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом", - добавил австрийский президент.

В связи с этим он выразил мнение, что "при таких обстоятельствах будущее сотрудничество между "Газпромом" и OMV (австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе - ИФ) основывается на очень крепком фундаменте".

Ранее в "Газпроме" заявляли, что не видят американский сжиженный природный газ конкурентам своим трубопроводным поставкам на европейском рынке как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

"Многие из вас начинают утро с чашки кофе. Если сравнить объем поставок "Газпрома" на европейский рынок с чашкой кофе, то поставки американского СПГ составят всего несколько капель. Очевидно, что несколько капель кофе вряд ли придадут вам бодрость. Равно как и СПГ из США не оказал значимого влияния на диверсификацию поставок газа и энергетическую безопасность европейского региона", - заявил на встрече с инвесторами в Нью-Йорке в феврале этого года начальник управления департамента 123 "Газпрома" Кирилл Полоус.