Банк ВТБ начал выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Уссури"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вкладчики банка "Уссури" начнут получать страховые выплаты с 6 июня, через банк-агент ВТБ, сообщила пресс-служба ВТБ в Дальневосточном федеральном округе.

"6 июня 2018 г. ВТБ начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Уссури". Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Общий объем выплат по банку "Уссури" составит около 4,3 млрд рублей, за страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тыс вкладчиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, получить страховое возмещение вкладчики могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка.

"Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100% суммы всех его вкладов или счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но не более 1,4 млн руб. в совокупности", - отмечается в сообщении.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка "Уссури".

Ранее сообщалось, что Центробанк 25 мая 2018 года отозвал лицензию у банка "Уссури" в Хабаровске. Банк "Уссури" по итогам первого квартала 2018 года занял 259-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ и "не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края".