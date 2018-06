Доля вложений НПФ в банки сократилась за год с 45% до 25%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доля вложений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в банковский сектор сократилась за год с 44-45% до 25% благодаря снижению перекрестных вложений крупных банков и пенсионных фондов и ужесточению регулирования, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Ведомости".

Она отметила, что банки, пенсионные фонды и некоторые другие финансовые институты проводили взаимные операции - не обязательно закольцованные, они иногда были двусторонними. Это делалось для того, чтобы обходить регулирование ЦБ и "камуфлировать" риски.

"Если смотреть каждую операцию, она будет абсолютно соответствовать нашим нормативам и законам. Но риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то проблемы отозвались у тех, кто осуществлял это перекрестное вложение. Проблема перекрестного вложения была, и ее надо было решать: эти банки не только too big to fail, но и too big to stay as it is", - сказала Набиуллина.

В связи с этим Банк России создал новый механизм санации - через Фонд консолидации банковского сектора.

"В значительной части эти проблемы уже решены - как раз среди этих крупных финансовых организаций была концентрация этой проблемы. Если что-то и осталось, то в гораздо меньших размерах. И мы работаем над тем, чтобы таких перекрестных сокрытий рисков было еще меньше - мы последовательно ужесточали требования к пенсионным фондам. Сейчас всех средств пенсионных накоплений в банковской системе 25%, а два года назад было 44-45% (...) Как минимум десятки миллиардов рублей. Возможен двойной счет. Одна из таких сделок вам уже известна - подмена на балансе "ФК Открытие" кредитов с залогами на облигации структуры, связанной с пенсионной группой, на 30 млрд рублей", - сказала Набиуллина.

Она также напомнила о ситуации с Промсвязьбанком, когда две группы пенсионных фондов - "Будущее" и "Сафмар" - приобрели по 10% акций банка. "Эти деньги по цепочке вернулись собственникам пенсионных фондов. И было достаточно тяжело доказать, что это ненадлежащий источник капитала для банка. Хотя формально он надлежащий (...) нужно много доказательств, чтобы идти в суды", - отметила Набиуллина.

Говоря о перспективах пенсионной системы в целом, Набиуллина сообщила, что если будет принято принципиальное решение о создании новой накопительной системы - индивидуального пенсионного капитала (ИПК), - то законодательство под нее может появиться уже к концу 2018 - началу 2019 года, а сама она вряд ли заработает в полной мере раньше 2020 года.

Глава ЦБ также считает, что будет происходить определенная концентрация в индустрии НПФов.