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Экономика

В ЕС предупредили США о проблемах для бизнеса из-за санкций против Ирана

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министры финансов и иностранных дел Германии, Франции и Великобритании в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию торгово-экономических связей с Ираном.

"В нынешней ситуации вторичные санкции могут воспрепятствовать продолжению ЕС процесса значимого облегчения санкций в отношении Ирана", - приводит The Washington Post выдержку из послания глав Минфинов и МИД Франции, Германии и Великобритании, а также Евросоюза.

Как сообщалось, о планах восстановления санкционного режима в отношении против Ирана заявлял президент США Дональд Трамп, который намерен вывести США из соглашения по иранской ядерной программе. Под "вторичные" санкции США в этом случае попадут также иностранные компании, ведущие бизнес с иранскими партнерами.

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В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств. "Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержаться от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.

В то же время, как пишет издание, министр финансов Франции Брюно Ле Мер отметил, что у него нет никаких свидетельств того, что письмо приведет к желаемому результату.

"Господин Мнучин просил нас передать наши просьбы, что мы и сделали. Мы надеемся, что США выберут разумный подход, который позволит европейским компаниям продолжать законный бизнес", - сказал он.

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Теги: США, Иран, Германия, Франция, Великобритания
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