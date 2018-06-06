Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 июня снизились

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1477,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1173,0 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 5 июня составлял 1644,7 млрд рублей по России и 1336,2 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 6 июня составили 3649,0 млрд рублей по России против 3371,5 млрд рублей днем ранее.