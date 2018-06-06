Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Экономика

Рынок акций РФ в среду вечером показал смешанную динамику индексов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне просевшей нефти и выросших мировых фондовых площадок; продолжилось ралли GDR En+ Group после решения Минфина США продлить сроки завершения сделок контрагентов с компанией до октября, упали бумаги "Магнита" на новостях о планах купить фармдистрибьютора "СИА Групп".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2315,45 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1177,73 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,6%.

Доллар просел до 61,96 руб./$1 (-0,19 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Магнита" (-4,6%, до 4937 рублей), "Ростелекома" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,4%), "РусГидро" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8% и -1,5% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

"Магнит" сообщил в среду о начале переговоров с Marathon Group (акционер ритейлера с долей 11,8%) о покупке фармдистрибьютора "СИА Групп".

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы негативно отреагировали на новость о переговорах "Магнита" о покупке "СИА Групп", поскольку это может негативно сказаться на дивидендах ритейлера.

Для "Магнита" это стало бы крупной покупкой. Годовой оборот "СИА Групп" составляет почти 60 млрд рублей, компания может стоить не менее 40 млрд рублей. Для сравнения: весь объем капзатрат "Магнита" за 2017 год составил 74 млрд рублей, и прежний собственник планировал его сократить. Привлечение заемных средств в размере 40 млрд рублей повысит долговую нагрузку компании с нынешних 1,2х EBITDA до примерно 1,7х. Это не критично для бизнеса, но всегда воспринимается как негативный сигнал из-за того, что рост капзатрат часто идет в ущерб дивидендам. Если котировки упадут ниже психологической отметки 5000 рублей, то они, возможно, задержатся в диапазоне 4800-5000 рублей как минимум до того момента, как будет объявлена цена покупки "СИА Групп", считает эксперт.

Выросли в среду GDR En+ Group (+5,2%), акции "Распадской" (+3,9%), "Аэрофлота" (+1,5%), "РусАла" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Мечела" (+0,9% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%).

Рост GDR En+ Group накануне составил 12% после решения Минфина США продлить для американских граждан срок завершения сделок, в частности, импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго" и контролируемыми ими лицами до 23 октября. Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,879 млрд рублей (из них 7,767 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,489 млрд рублей - на "Магнит").

Зарубежные рынки

В Азии в среду преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,3%, но просел на 0,2% Китай) на фоне сильных статданных по ВВП Австралии за первый квартал (вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,9% и 2,8% соответственно).

Следом подросла Европа (FTSE, DAX прибавляют по 0,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Вопрос торговых споров США с другими странами вернется на повестку дня по мере приближения саммита G7, который пройдет в Канаде в пятницу и субботу.

В США в среду вышла разнополярная финальная статистика Минтруда за первый квартал. Стоимость рабочей силы увеличилась на максимальные за год 2,9%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные оценивали повышение в 2,7%, аналитики ожидали роста на 2,9%. Производительность труда в США увеличилась на 0,4% при предварительной оценке повышения на 0,7% и ожидавшемся экспертами росте на 0,6%.

Нефть утром в среду подросла на признаках сокращения запасов топлива в США, однако к вечеру возобновила снижение на фоне негативной статистики Минэнерго США. Так, резервы нефти в стране выросли на 2,078 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $75,18 за баррель (-0,3% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $64,88 за баррель (-1% и +1,2% накануне).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровГреф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров
По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнесПодробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Набиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензинНабиуллина спрогнозировала последствия снижения акцизов на бензин
Глава Банка России не предполагает снижения ценПодробнее
 "Связной" откажется от бренда "Евросеть""Связной" откажется от бренда "Евросеть"
Все салоны связи объединят под одним брендомПодробнее
Президент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газомПрезидент Австрии заявил о дороговизне американского СПГ по сравнению с российским газом
В свете этого сотрудничество "Газпрома" и австрийской OMV "основывается на очень крепком фундаменте", заявил Александр Ван дер БеленПодробнее
 COO "Яндекса": любая страна с низким уровнем ВВП на душу населения является привлекательным рынкомCOO "Яндекса": любая страна с низким уровнем ВВП на душу населения является привлекательным рынком
Грег Абовский рассказал о ключевых направлениях нерекламного бизнеса компанииПодробнее
 Владимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии BloombergВладимир Лисин стал лидером рейтинга богатейших россиян по версии Bloomberg
Его предшественником был председатель совета директоров "Северстали" Алексей МордашовПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"
Украинская компания добивается выплаты $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
 США продлили разрешение на работу с En+ до 23 октябряСША продлили разрешение на работу с En+ до 23 октября
Прежний срок для завершения контактов с попавшей под санкции компанией истекал сегодняПодробнее
 Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%
Рост реальных доходов населения приведет к более быстрому снижению уровню бедности, считают в ведомствеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

"Росгосстрах" подал иск к СК "Росгосстрах жизнь" на 116,6 млрд рублей

Что произошло за день: среда, 6 мая

Миллионы Захарченко перестали быть вещдоками, россияне нашли виноватых в росте цен на бензин, а Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира Подробнее

В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер

В МЧС РФ предупредили о заморозках в столичном регионе в ночь на четверг

Фотохроника 6 июня

Фотохроника 6 июня6 фото

Огонь со здания Педагогической книги в Москве перекинулся на крышу соседнего дома

Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург в объезд Бологова

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро в среду вечером

Рынок акций РФ в среду вечером показал смешанную динамику индексов

Кабмин РФ решил не обязывать иностранные арбитражи работать через представительство

Налогоплательщики в 2018 году увеличили количество поданных деклараций на 6,4%

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru