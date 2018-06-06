Рынок акций РФ в среду вечером показал смешанную динамику индексов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне просевшей нефти и выросших мировых фондовых площадок; продолжилось ралли GDR En+ Group после решения Минфина США продлить сроки завершения сделок контрагентов с компанией до октября, упали бумаги "Магнита" на новостях о планах купить фармдистрибьютора "СИА Групп".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2315,45 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1177,73 пункта (+0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,6%.

Доллар просел до 61,96 руб./$1 (-0,19 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Магнита" (-4,6%, до 4937 рублей), "Ростелекома" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,4%), "РусГидро" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8% и -1,5% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

"Магнит" сообщил в среду о начале переговоров с Marathon Group (акционер ритейлера с долей 11,8%) о покупке фармдистрибьютора "СИА Групп".

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, инвесторы негативно отреагировали на новость о переговорах "Магнита" о покупке "СИА Групп", поскольку это может негативно сказаться на дивидендах ритейлера.

Для "Магнита" это стало бы крупной покупкой. Годовой оборот "СИА Групп" составляет почти 60 млрд рублей, компания может стоить не менее 40 млрд рублей. Для сравнения: весь объем капзатрат "Магнита" за 2017 год составил 74 млрд рублей, и прежний собственник планировал его сократить. Привлечение заемных средств в размере 40 млрд рублей повысит долговую нагрузку компании с нынешних 1,2х EBITDA до примерно 1,7х. Это не критично для бизнеса, но всегда воспринимается как негативный сигнал из-за того, что рост капзатрат часто идет в ущерб дивидендам. Если котировки упадут ниже психологической отметки 5000 рублей, то они, возможно, задержатся в диапазоне 4800-5000 рублей как минимум до того момента, как будет объявлена цена покупки "СИА Групп", считает эксперт.

Выросли в среду GDR En+ Group (+5,2%), акции "Распадской" (+3,9%), "Аэрофлота" (+1,5%), "РусАла" (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "Мечела" (+0,9% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%).

Рост GDR En+ Group накануне составил 12% после решения Минфина США продлить для американских граждан срок завершения сделок, в частности, импорта товаров, с En+ Group, компанией "Евросибэнерго" и контролируемыми ими лицами до 23 октября. Прежний срок для завершения контактов с этими компаниями, в отношении которых в начале апреля были введены санкции, истекал во вторник.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,879 млрд рублей (из них 7,767 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,489 млрд рублей - на "Магнит").

Зарубежные рынки

В Азии в среду преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,3%, но просел на 0,2% Китай) на фоне сильных статданных по ВВП Австралии за первый квартал (вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,9% и 2,8% соответственно).

Следом подросла Европа (FTSE, DAX прибавляют по 0,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Вопрос торговых споров США с другими странами вернется на повестку дня по мере приближения саммита G7, который пройдет в Канаде в пятницу и субботу.

В США в среду вышла разнополярная финальная статистика Минтруда за первый квартал. Стоимость рабочей силы увеличилась на максимальные за год 2,9%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Предварительные данные оценивали повышение в 2,7%, аналитики ожидали роста на 2,9%. Производительность труда в США увеличилась на 0,4% при предварительной оценке повышения на 0,7% и ожидавшемся экспертами росте на 0,6%.

Нефть утром в среду подросла на признаках сокращения запасов топлива в США, однако к вечеру возобновила снижение на фоне негативной статистики Минэнерго США. Так, резервы нефти в стране выросли на 2,078 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $75,18 за баррель (-0,3% и +0,1% во вторник), июльская цена WTI - $64,88 за баррель (-1% и +1,2% накануне).