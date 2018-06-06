Экономика

Рубль вырос к доллару и подешевел к евро в среду вечером

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет на Московской бирже в среду вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики основных валютных пар.

Курс доллара США составил 61,92 руб. в 19:00, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 72,91 руб., поднявшись на 11 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 7,7 копейки - до 66,87 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и снижается к евро следом за динамикой пары "евро-доллар" на Forex. Евро растет на глобальном рынке в связи со снижением опасений вокруг Италии и в ожидании возможного объявления о сроках сворачивания мер количественного стимулирования уже на ближайшем заседании ЕЦБ 14 июня.

Кроме того, ослабление доллара на Forex обусловлено опасениями нового витка торговой войны после того, как Еврокомиссия поддержала введение пошлин на товары из США. Ожидается, что решение о введении 25%-ной пошлины на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро в ответ на введенные США с 1 июня сборы на поставляемые из стран ЕС сталь и алюминий, будет согласовано со странами ЕС до конца июня, и мера вступит в силу уже в июле.

Предположительно, пошлины США затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. ЕС планирует симметрично ответить на эту меру, введя пошлины на американские товары объемом еще 3,6 млрд евро в течение трех лет или после положительного решения Всемирной торговой организации по жалобе на действия Вашингтона.

Участники торгов постепенно сокращают активность в ожидании целой череды заседаний центральных банков на следующей неделе. Заседание ФРС США состоится 12-13 июня, ЕЦБ - 14 июня, Банка России - в пятницу, 15 июня. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидает, что ЦБ РФ сохранит текущий уровень ключевой ставки на отметке 7,25% годовых.

В свою очередь, как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, текущая динамика инфляции дает Банку России определенный запас для снижения ключевой ставки. "Мы принимаем консенсусное решение. Я всего лишь один из большого количества членов совета директоров, поэтому высказать общее мнение мне достаточно сложно. Но, безусловно, по инфляции, по динамике, которую мы сейчас наблюдаем, мы определенный запас для снижения (ставки - ИФ) видим. Такая динамика инфляции, достаточно благополучная, это один из факторов для снижения процентной ставки в дальнейшем", - сказала Юдаева журналистам в преддверии Международного финансового конгресса.

"Посмотрим, на ближайшем заседании или позже (снижать ставку - ИФ)", - добавила первый зампред ЦБ.

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю, указавших на неожиданный рост резервов нефти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени упала на 0,36%) - до $75,11 за баррель. Цена фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,16% - до $64,76 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июня на 2,42 копейки, до 62,0064 руб., и увеличил курс евро на 35,07 копейки, до 72,8637 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился на 11,07 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,0086 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 среды уменьшился на 11,78 копейки и составил 62,0109 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 960,434 млн, из которых $957,386 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 003,048 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 37,4 копейки, до 72,9152 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 среды увеличился на 31,95 копейки и составил 72,9682 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR721,233 млн, из которых EUR308,645 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR412,588 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу повысились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,29% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25% годовых, ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п., до 7,38% годовых. Ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п. - до 7,44% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 7,37% годовых.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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