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В ЦБ заявили, что мешать кратковременному превышению таргета по инфляции не всегда разумно

Есть обновление от 10:15

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на фоне подготовки правительством пакета макроэкономических мер, которые могут подогреть находящуюся на исторических минимумах инфляцию, дал "голубиный" сигнал о своей будущей возможной реакции на кратковременное ускорение роста потребительских цен.

"Сейчас обсуждаются возможные инфляционные последствия новых мер политики правительства. (...) Хочу лишь еще раз подчеркнуть, что наша денежно-кредитная политика настроена таким образом, что мы в любом случае справимся с инфляционными последствиями этих мер", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции и, может быть, даже несколько выше 4%. И мы понимаем, что не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту. Но если эти отклонения будут, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными. Инфляция будет возвращаться назад к 4%", - заявила она.

"Стабилизация инфляции будет сопровождаться снижением волатильности процентных ставок внутри страны по мере снижения и заякоривания инфляционных ожиданий. В этом вопросе, особенно в части заякоривания, нам предстоит еще многое сделать. Мы видим по данным последнего месяца, что всплески цен по отдельным товарам (по бензину, прежде всего), волатильность курса продолжают серьезно отражаться на инфляционных ожиданиях. Они у нас до сих пор, к сожалению, не заякорены", - отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также вновь высказалась по вопросу о бюджетном правиле, степень жесткости которого сейчас является предметом дискуссии.

"Со стороны правительства серьезным вкладом в макростабильность является бюджетное правило. Оно защищает бюджетные расходы от колебаний цен на нефть, дает возможности бюджету финансировать приоритетные направления на стабильной основе. Обеспечивает стабильность и других макроэкономических параметров, включая реальный валютный курс", - сказала Набиуллина.

"Таким образом, с точки зрения макроэкономического фона мы не видим заметных рисков для финансовой системы в будущем", - заключила она.

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Теги: ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина
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