Экономика

Рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,4-0,6%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне подъема нефти и мировых фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,6%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2323,48 пунктов (+0,4%), индекс РТС - 1184,73 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 61,79 руб. (+0,03 рубля).

Продолжается третий день подряд рост GDR En+ Group (+2,5%), также выросли бумаги "Мечела" (+1,1%), "Мосбиржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%), "Россетей" (+0,5% и +2,4% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "Транснефти" (-0,1%).

Индексы в США в среду выросли, внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на вопросах внешней торговли и взаимоотношений США с основными партнерами. Темпы повышения Dow Jones (+1,4%) стали максимальными с середины апреля благодаря ралли в банковском секторе. Nasdaq (+0,7%) обновил исторический максимум третью сессию подряд.

По данным американских СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин на совещании во вторник призывал президента страны Дональда Трампа освободить Канаду от пошлин на сталь и алюминий. При этом Китай якобы предложил Вашингтону увеличить покупки товаров в США на $70 млрд в год, чтобы снизить дефицит США в их торговых отношениях.

Вместе с тем Мексика и Евросоюз объявили об ответных мерах в отношении американских товаров, в том числе пошлинами будут обложены различные сельхозпродукты, алкогольные напитки.

Участники рынка ожидают, что обсуждение торговых споров продолжится на саммите G7 в Канаде, который пройдет 8-9 июня.

Следом за США растут индексы в четверг в Азии (Япония выросла на 0,9%, Китай просел на 0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами, и готов увеличить импорт американских товаров, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Кроме того, утром в четверг корректируется вверх нефть после отката накануне из-за неожиданного увеличения запасов топлива в США. Так, резервы нефти в стране выросли на 2,078 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей; добыча нефти обновила историтческий максимум и составила 10,8 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК составила $75,81 за баррель (+0,6% и -0,03% в среду), июльская цена WTI - $64,97 за баррель (+0,4% и -1,2% накануне).

Сигналы о возможности постепенной отмены ограничений ОПЕК+ на нефтедобычу остаются смешанными, при этом производство нефти на сланцевых месторождениях США продолжает расти.

Увеличение нефтедобычи не стоит на повестке встречи ОПЕК в Вене, поскольку рынок стабилен, а цены хороши, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби агентству Reuters.

Между тем в конце мая Россия и Саудовская Аравия говорили, что допускают возможность корректировки соглашения ОПЕК+, поскольку излишки нефти практически выведены с рынка, а цены поднялись до максимума за 3,5 года.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что внешний фон утром в четверг выглядит умеренно-благоприятным, что предполагает некоторое повышение по индексу РТС. Между тем, активность на рынках в целом может немного "охладиться" в преддверии встречи лидеров стран G7 8-9 июня в Канаде, на которой, как ожидается, состоится обсуждение острого вопроса взаимных торговых барьеров. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне повышения цен на нефть и признаков восстановления интереса инвесторов к активам развивающихся рынков.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи в начале торгов может подняться к 2325-2330 пунктам, в качестве ближайших поддержек останутся уровни 2310 и 2300 пунктов, значимыми сопротивлениями выступят отметки 2340 и 2350 пунктов.

Значимым внутриполитическим событием станет намеченная телевизионная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 по московскому времени).

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Теги: рынок акций
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