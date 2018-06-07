Путин связал рост цен на бензин с "налоговым маневром"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Текущий рост цен на бензин вызван "налоговым маневром", стимулирующим экспорт нефти, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о причинах резкого роста цен на топливо.

Презент также призвал ФАС не смотреть сквозь пальцы на рост топливных цен. "То, что сейчас происходит - недопустимо. Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - заявил Путин.

Так он ответил на вопрос водителя Алексея Караваева из Санкт-Петербурга, который в своем видеообращении спросил, как долго еще будут расти цены на топливо. "45 рублей литр солярки. Сколько же можно это терпеть? Невозможно уже, остановите как-то это", - сказал водитель.

Путин, со своей стороны, пообещал поддержать законопроект о росте пошлины на топливо при проблемах на внутреннем рынке.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".