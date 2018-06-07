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Минэнерго подготовило законопроект о росте экспортных пошлин на нефтепродукты

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго подготовило законопроект о росте экспортной пошлины на нефтепродукты, сообщил глава Минэнерго Александр Новак президенту России Владимиру Путину в ходе видеовключения во время на "Прямой линии" президента.

"Мы дополнительно проработали в правительстве еще ряд мер, которые могли бы направлены на стабилизацию в случае отклонений от цен. Здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы готовы в ближайшее время внести в Государственную Думу", - сказал он.

"Это будет дополнительным стимулом, чтобы цены не росли", - подчеркнул министр.

Перед этим Владимир Путин заявил, что рост цен на топливо в России является недопустимой и неправильной ситуацией.

"Это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", - заявил Путин в ходе "Прямой линии" в ответ на вопрос водителя Алексея Караваева из Санкт-Петербурга, который в своем видеообращении спросил, как долго еще будут расти цены на топливо.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".

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Теги: Владимир Путин, Прямая линия, Александр Новак
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