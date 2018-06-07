Путин назвал большой ошибкой преследование российского бизнеса на Западе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что ограничения, которые вводятся на Западе в отношении крупного российского бизнеса, являются большой ошибкой, поскольку они подрывают доверие среди предпринимателей.

"Российский бизнес преследуют и создают невозможные условия для работы. Это большая ошибка тех, кто это делает на Западе", - заявил Путин в ходе "прямой линии".

По его словам, "все эти ограничения, преследования бизнеса в конечном итоге к чему приведут - они подрывают доверие бизнеса, причем не только нашей страны".

Президент напомнил, что предупреждал российских бизнесменов о возможности возникновения проблем в Великобритании и рекомендовал им хранить свои активы в России.

"По поводу представителей крупного российского бизнеса. Я уже говорил, причем несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Правда, прозвучало это достаточно грубо. Я не буду сейчас воспроизводить дословно, что я сказал", - заявил Путин в четверг в ходе "Прямой линии".

"Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики", - сказал президент России.

Так он ответил на вопрос, касающийся ситуации, с которой столкнулся, в частности, российский бизнесмен Роман Абрамович в Великобритании.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".