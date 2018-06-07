Наталья Касперская номинирована в набсовет банка "Открытие"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Набсовет банка "ФК Открытие" накануне назначенного на 29 июня годового общего собрания акционеров заменил в числе кандидатов в новый состав совета Дениса Морозова на Наталью Касперскую, сообщается в информации банка.

Первоначальный список из семи кандидатур для избрания в набсовет подконтрольного Центробанку РФ санируемого им банка "Открытие" был утвержден набсоветом 22 мая. Все они входят в состав совета с декабря 2017 года. В частности, это первый зампред Банка России Ксения Юдаева, возглавляющая набсовет, советник председателя Банка России Алексей Симановский, замминистра финансов Алексей Моисеев, председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член набсовета "Московской биржи" Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.

Морозов 1 июля покинет пост директора от РФ в совете директоров ЕБРР, который он занимал с 2011 года. Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что он рассматривает различные варианты работы, в том числе называлась работа в головном офисе Merrill Lynch, но не исключалось продолжение работы в России.

Морозов до работы в ЕБРР возглавлял ГМК "Норильский никель" и "Уралкалий" , после назначения в ЕБРР был одним из самых востребованных независимых директоров в госкомпаниях, избираясь в набсоветы "АЛРОСА" , "РусГидро" , "Россетей" , Россельхозбанка.

В набсовет Россельхозбанка он входит с 2014 года, в первый год работы он возглавлял его.

В набсовет банка "Открытие" Морозов был избран полгода назад, после перехода его под контроль ЦБ РФ в рамках санации.

Наталья Касперская - одна из наиболее авторитетных персон в российской IT-индустрии, она возглавляет группу компаний InfoWatch. InfoWatch основана ею в 2003 году, она выросла из внутреннего проекта "Лаборатории Касперского". InfoWatch занимается разработкой решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности. Группа компаний InfoWatch имеет 20 подразделений в России, Германии, Белоруссии и Малайзии. Головной офис разработки находится в Москве.