Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко покинул совет директоров МОЭСКа

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "МОЭСК" избрали в новый состав совета директоров компании семь представителей электросетевого холдинга ПАО "Россети", совет покинул замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко, не выдвинутый кандидатом в новый состав, передал корреспондент "Интерфакса" по итогам собрания.

Кроме того, совет покинул и экс-глава "Россетей" Олег Бударгин (его также не было в числе кандидатов). В новый состав вошли следующие представители "Россетей": глава компании Павел Ливинский (входил в прежний состав совета в качестве директора департамента ЖКХ Москвы), гендиректор МОЭСКа Петр Синютин, замглавы "Россетей" по капстроительству Сергей Сергеев, руководитель аппарата "Россетей" Ольга Сергеева, главный советник Ливинского Лариса Романовская, замглавы "Россетей" по стратегическому развитию Евгений Ольхович, замглавы "Россетей" по корпоративному управлению Юрий Гончаров.

Свои места в совете сохранили глава ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, его заместители Сергей Никитин и Алексей Нуждов, заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ Сергей Грищенко, вице-президент НПФ "Газфонд" Евгений Логовинский. Новым членом совета стал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Кроме того, акционеры утвердили аудитором отчетности EY (сменит ООО "РСМ Русь").

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.