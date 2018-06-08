Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне негативной динамики мировых фондовых площадок, откат сдерживается высокой нефтью; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2311,2 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1166,53 пункта (-0,4%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,8%.

Доллар подрос до 62,59 руб./$1 (+0,17 рубля).

В пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай, где проведет переговоры с председателем КНР Си Циньпином. Путин проведет в Китае три дня, в первый - 8 июня - состоится госвизит, затем в городе Циндао президент примет участие в саммите ШОС. В субботу, 9 июня, у президента запланирована обширная двусторонняя программа, он проведет переговоры с лидерами стран "на полях" саммита, а 10 июня пройдут основные мероприятия ШОС.

Подешевели рублевые бумаги ПАО "Полюс" (-2,8%), "РусАла" (-1,7%), "Магнита" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Мечела" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,6% "префы"), "Распадской" (-0,5%).

Выросли акции "Газпром нефти" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).

Зарубежные рынки

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику в ожидании встречи "Группы семи" (G7) на уровне глав государств и правительств. Цены US Treasuries, вяло снижавшиеся в начале сессии, перешли к росту, и доходность десятилетних гособлигаций США опустилась на шесть базисных пунктов, до 2,909%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на тысячу с пересмотренных 223 тысяч на предыдущей неделе и составило 222 тысячи, объявило в четверг министерство труда США. Эксперты в среднем ожидали уменьшения показателя на тысячу с ранее объявленного уровня в 221 тысячу, до 220 тысяч. Показатель остается на крайне низком уровне: его значение ниже 300 тысяч говорит об активном росте рынка труда.

Как пишет The Washington Post, президент США Дональд Трамп не слишком хочет лететь в Канаду в пятницу и участвовать в саммите G7, поскольку считает, что это мероприятие излишне отвлечет его и членов его администрации от подготовки к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным источников издания, Трамп также недоволен позицией премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе двусторонних переговоров о внешней торговле.

В четверг Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме и обсудил с ним предстоящую встречу с северокорейским лидером.

В пятницу в Азии преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Кроме того, дешевеет нефть, хотя уровень цен находится чуть выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. В четверг нефть выросла из-за возобновивших опасений сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,8 за баррель (-0,7% и +2,6% в четверг), июльская цена WTI - $65,56 за баррель (-0,6% и +1,9% накануне).