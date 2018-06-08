Рубль снизился к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 62,54-62,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,61 руб. (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,72 руб. (+7,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,08 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 79,75 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 64,89 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакса", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения цен на нефть и негативной динамики большинства рынков валют emerging markets, отыгрывающих снижение интереса инвесторов к риску. При этом внимание участников рынка сосредоточено на открывающемся в пятницу в Квебеке (Канада) саммите лидеров G7, главной темой которого будет внешняя торговля. Перед началом саммита, в ночь на пятницу, президент США Дональд Трамп обвинил Канаду и Францию в чрезмерном завышении пошлин на американские товары.

Напряженность перед встречей G7 возросла после того, как с 1 июня в силу вступили пошлины на импорт в США стали и алюминия из Канады, ЕС и Мексики, которые для остального мира действовали с 23 марта: Вашингтон решил не делать исключений для союзников и основных торговых партнеров, в результате чего и Канада, и Мексика, и Евросоюз обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобами на введение пошлин, отмечает Deutsche Welle.

На встрече G7 на уровне министров финансов и глав центробанков в канадском Уистлере в начале июня представители шести стран выразили своим коллегам из Вашингтона "обеспокоенность и разочарование" в связи с пошлинами. Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7.

Нефть в пятницу снижается после существенного роста накануне из-за возобновивших опасений сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, цены меняются слабо и разнонаправленно, спред между Brent и WTI остается значительным. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени опустилась на 0,67% - до $76,96 за баррель. WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу подешевела на 0,59% - до $65,56 за баррель. По итогам прошлой сессии WTI и Brent поднялись на 1,9% и 2,6% соответственно.

Из-за сокращения добычи и очередей в портах Венесуэла почти на месяц отстает от графика поставок нефти покупателям, отмечают аналитики ICICI Bank.

Несмотря на сигналы об увеличении добычи и товарных запасов нефти в США, которые вызвали резкое падение цен в среду, технический анализ указывает на сохранение "бычьих" настроений на рынке и возможность дальнейшего роста, пишет OilPrice.