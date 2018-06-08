Китай ввел антидемпинговое резервирование на импорт бразильской курятины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая по итогам 10-месячного исследования ситуации в птицеводстве приняли решение обложить временными антидемпинговыми депозитами поставки курятины из Бразилии, чтобы защитить китайских производителей.

Как говорится в предварительном решении министерства торговли КНР, с 9 июня импортеры курятины должны будут вносить в Главное таможенное управление КНР депозит в размере от 18,8% до 38,4% стоимости товара.

При этом для продукции бразильской компании BRF SA взнос составит 25,3%, для JBS SA и ее подразделений - 18,8%. Всего в списке 29 бразильских компаний.

Расследование касательно влияния импорта курятины в Китай на внутренний рынок было начато в августе прошлого года. Оно стало одной из причин сокращения поставок замороженного мяса кур и куриной продукции из Бразилии на 22% в 2017 году, до 385,05 тыс. тонн стоимостью около $876 млн.

Бразилия является ведущим поставщиком мяса кур и сопутствующей продукции в Китай, до начала расследования она обеспечивала около 50% китайского импорта. BRF и JBS - крупнейшие компании отрасли в Бразилии.

Для бразильских производителей Китай не является главным экспортным рынком мяса кур, однако он важен с точки зрения сбыта непопулярных в Бразилии и на Западе субпродуктов, включая куриные головы и ноги.

В феврале текущего года Китай отменил дополнительные пошлины в отношении курятины из США, однако поставки пока не возобновлены из-за угрозы заражения птичьим гриппом.

Акции китайских компаний, связанных с птицеводством и переработкой мясной продукции, резко подешевели в пятницу. Цена бумаг лидера отрасли Guandong Wen's Foodstuff Group упала на 3,9% на торгах в Шанхае, DaChan Food (Asia) - почти на 2% в Гонконге, Fujian Sunner Development - на 0,7%.