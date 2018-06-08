Златкис вошла в набсовет Сбербанка вместо Кудрина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Зампред правления Сбербанка Белла Златкис вошла в наблюдательный совет кредитной организации вместо главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свидетельствуют итоги голосования акционеров на годовом собрании в пятницу.

За Златкис было отдано 2 млрд 661 млн 173 тыс. 203 голосов. Больше всего голосов получил ректор "Сколтеха" Александр Кулешов (28 млрд 563 млн 933 тыс. 787 голосов). Меньше всех голосов - у ректора РАНХиГС Владимира Мау - 1 млрд 902 млн 150 тыс. 717 голосов.

На 14 мест в совете претендовали 14 кандидатов. Изначально список кандидатур был утвержден на заседании совета в марте, но 14 мая Кудрин был исключен из списка на основании собственного заявления кандидата. Позднее он был назначен главой Счетной палаты. Вместо Кудрина была номинирована Златкис.

Из прежнего состава набсовета в новый не вошли еще два человека - глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и профессор Высшей школы экономики Мартин Гилман. Вместо них в совет вошли главный аудитор Банка России Валерий Горегляд и ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.

Остальные 12 кандидатов, вошедших в совет, входили в него и ранее: экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев (председатель совета), глава Сбербанка Герман Греф, первые зампреды Банка России Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя ЦБ Надежда Иванова, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, основатель венчурного фонда ruNet Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор РАНХиГС Владимир Мау и инвестиционный консультант Надя Уэллс.