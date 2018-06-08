Airbus 1 июля закроет сделку по приобретению производства Bombardier С Series

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE получил все необходимые одобрения регуляторов на приобретение контрольной доли в бизнесе канадской Bombardier по производству самолетов Bombardier C Series, говорится в пресс-релизе Airbus.

Компании намерены закрыть сделку 1 июля.

По условиям сделки, Airbus получит 50,1%-ую долю бизнеса C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) в обмен на помощь в комплектации, продажах и маркетинге самолетов, а также помощь в ведении переговоров с потенциальными клиентами.

Bombardier останется владельцем порядка 31%-ной доли в предприятии, а инвесткомпания Investissement Quebec (IQ) - владельцем 19%-ной доли.

Bombardier поставила 17 самолетов С-Series в 2017 году и планирует удвоить выпуск в 2018 году.

По оценке Airbus, в последующие 20 лет спрос на новые самолеты вместимостью 100-150 пассажиров превысит 6 тыс. единиц.

Акции Bombardier в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 1,6%, цена бумаг Airbus растет на 1,15%.