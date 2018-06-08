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РФ и КНР собрались развивать скоростную доставку поездами грузов e-commerce в ЕС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и China Railway Corporation (CRC) договорились об организации скоростных и высокоскоростных грузовых перевозок сообщением Китай-Россия-Европа.

Соответствующий меморандум главы компаний подписали в присутствии президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина во время поездки из Пекина в Тяньцзинь на скоростном поезде. Главы двух государств прибыли на нем, чтобы посмотреть юниорский хоккейный матч.

"Стороны договорились развивать, в частности, перевозки товаров "обычной торговли", логистические услугм для розничной трансграничной электронной торговли (ТГЭТ), экспресс-доставку грузов", - уточнили РЖД в своем сообщении. Компании проанализируют рынок транспортировки грузов ТГЭТ и международной почтовой отправки в сообщении Китай-Россия-Европа, спрогнозируют объемы перевозок и будут формировать соответствующие транспортные сервисы.

Операторами, ответственными за реализацию конкретных проектов выступят структуры CRC и РЖД - China Railway Express и АО "РЖД-Логистика" с использованием сервисов АО "Федеральная пассажирская компания".

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Теги: Россия, КНР, ЕС, РЖД
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