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Медведев подписал документ о госгарантии в рамках фабрики проектного финансирования ВЭБа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о госгарантии по облигациям, которые будет выпускать SPV-компания ВЭБа в рамках "фабрики проектного финансирования".

Документ датирован 6 июня и опубликован на сайте правительства. Размер госгарантии на 2018 год уже известен: он зафиксирован в бюджете и составляет 294 млрд рублей.

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Облигации под госгарантии будет размещать "дочка" ВЭБа - специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ). Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.

Как сообщалось, первые соглашения о сотрудничестве в целях организации взаимодействия для финансирования проектов в рамках "фабрики" ВЭБ заключил с коммерческими банками в ходе инвестиционного форума в Сочи. Участниками "фабрики" стали Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Всероссийский банк развития регионов, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк и банк "Зенит".

Размер первого транша облигаций в рамках "фабрики" может составить 10-20 млрд рублей, говорил ранее журналистам старший вице-президент ВЭБа Сергей Евдокимов. "Все зависит от подписания основополагающего постановления по гарантиям, а дальше уже от того, как мы будем двигаться по согласованию эмиссионной документации с Минфином и Центральным банком", - отмечал он, добавляя, что в этом году объемы выпусков облигаций большими не будут.

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Теги: Дмитрий Медведев, ВЭБ
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