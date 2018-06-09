Рубль вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов рабочей субботы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро растет более уверенными темпами на "Московской бирже" в субботу утром; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая подешевевшую накануне нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,1-62,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,29 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,45 руб./EUR1 (+11,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 67,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 37,05 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,16 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на старте торгов рабочей субботы на фоне подешевевшей накануне нефти и в условиях низкой активности игроков. Участники торгов реагируют на заявления представителей G7 по поводу предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав группы.

Нефть подешевела в пятницу и завершила незначительным снижением третью неделю на фоне сохранения важнейших для рынка факторов: увеличения добычи в США и ожидаемого сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, а также реакции ОПЕК+ на эти колебания. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась 9 июня на 1,1% - до $76,46 за баррель. WTI с поставкой в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на 0,3% - до $65,74 за баррель. По итогам недели цена Brent уменьшилась на 0,4%, WTI - на 0,1%.

Через две недели государства ОПЕК, Россия и ряд других участников соглашения об ограничении нефтедобычи встретятся в Вене для обсуждения вариантов дальнейшего развития событий, включая смягчение действующих ограничений.

Согласно данным S&P Global Platts по итогам опроса среди руководителей нефтяной отрасли, аналитиков и трейдеров, в мае добыча нефти ОПЕК снизилась четвертый месяц подряд - еще на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 31,9 млн баррелей, минимума более чем за год.

Участники опроса утверждали, что сокращение вызвано проблемами нефтяного сектора в Нигерии и Венесуэле, которые недостаточно компенсируются повышением добычи в Саудовской Аравии, Ираке и Алжире.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила об очередном увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США. Количество нефтяных буровых повысилось за неделю на одну единицу - до 862 штук.