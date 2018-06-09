Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго готовит поправки о расширении списка компаний, имеющих право на экспорт СПГ, ведет расчеты с Минфином о размере возвратного акциза на нефть и о ставках акцизов на топливо на 2019 год, рассказала в интервью "Интерфаксу" заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

- Вы курируете в Минэнерго законопроектную и нормотворческую деятельность. Какие задачи в этой сфере ставятся перед Минэнерго на ближайшее время? Какие требуют скорейшего решения?

- В первую очередь, министерству энергетики необходимо завершить работу по внедрению новой налоговой системы в нефтяной отрасли - налогообложения с дополнительного дохода (НДД). Данная система делает инвестиции в высокотехнологичные методы добычи более привлекательными, что позволит повысить коэффициент извлечения нефти, вовлечь малодебитные скважины и трудноизвлекаемые запасы.

Помимо этого, перед Минэнерго стоят задачи по завершению модернизации нефтеперерабатывающих заводов, по повышению качества топлива и развитию биржевых торгов. Еще один важный блок вопросов связан с импортозамещением в нефтегазовой отрасли, особенно в текущих сложных условиях санкций.

Кроме того, министерству необходимо решить задачу всемерной поддержки производства сжиженного природного газа для того, чтобы обеспечить выполнение поставленной цели - увеличение доли российского СПГ в мире с текущих 4%-5% до 15%-20%. Это масштабная задача, которая может потребовать и законодательных изменений.

Идет работа по газификации регионов, укреплению платежной дисциплины. А из "свежего" - совсем недавно к нам поступило на рассмотрение обращение "Газпрома" с просьбой законодательно утвердить методику расчета ущерба от незаконных врезок в трубопроводы. Действующая методика не закреплена на уровне закона и носит рекомендательный характер, при этом "Газпром" несет существенные убытки от подобных врезок.

- Как идет подготовка законопроекта о переходе нефтяной отрасли на НДД, какие изменения предлагается внести ко второму чтению Госдумы? Будет ли увеличен порог по запасам для новых месторождений в Западной Сибири, имеющих право на НДД? Когда скорректированная версия поступит в Госдуму?

- Как ожидается, на следующей неделе поправки в законопроект об НДД будут подготовлены ко второму чтению. Есть моменты, по которым мы с Минфином и нефтяными компаниями еще ведем обсуждение, в том числе по вопросу увеличения порога запасов для месторождений в Западной Сибири с выработанностью менее 5%, с 50 млн тонн до 150 млн тонн. Движемся к консенсусу с Минфином. Кроме того, обсуждаются вопросы по компенсации исторических затрат на геологоразведочные работы, которые были понесены компанией не только на период действия добычной лицензии, но и на период действия геологоразведочной лицензии на данный участок.

- Такая поправка прорабатывается для всех четырех групп месторождений, подпадающих под НДД?

- Такая возможность обсуждается для всех групп: для новых месторождений Восточной Сибири, для месторождений, получающих льготу по экспортной пошлине, для новых месторождений в Западной Сибири и для действующих проектов в Западной Сибири с выработанностью запасов от 10% до 80%.

- Вы сказали, что проект поправок будет готов на следующей неделе. Эта работа будет сделана на уровне Минэнерго или новый вариант законопроекта к этому сроку уже будет внесен на рассмотрение ко второму чтению в Госдуму?

- За работу по этому законопроекту отвечает Минфин. Позиции Минфина, Минэнерго и компаний уже очень близки, основные договоренности достигнуты, и мы надеемся, что поправки будут в июне рассматриваться Госдумой.

- Суммарный объем запасов нефти в 150 млн тонн для всех новых месторождений, которые претендуют на НДД, не слишком ли низкий? "Русснефть" на днях заявила, что хочет перевести на НДД свое Восточно-Каменное месторождение в ХМАО с запасами 60 млн тонн, отмечалось, что есть несколько проектов в Западной Сибири с запасами 20-30 млн тонн, которые предлагаются для НДД...

- Объем запасов нефти в 150 млн - это лимит для четвертой группы, не для всего НДД. Для достаточно большой группы месторождений в Западной Сибири на данном этапе этот объем запасов достаточен для проведения эксперимента. Но опять-таки никто не говорит, что это незыблемая величина. Если практика и экономика будет показывать выгодность НДД, дальнейшее увеличение порога запасов возможно.

- Соответственно, когда будет завершено рассмотрение законопроекта об НДД в Госдуме?

- Сейчас Госдума работает в очень плотном режиме, добавились дополнительные пленарные заседания. Последнее пленарное заседание Госдумы 19 июля. То есть у нас достаточно времени для того, чтобы подготовить поправки в законопроект, направить их для рассмотрения во втором чтении и его принятия. Дальше он поступает в Совет Федерации...

- То есть шансы на то, что он будет принят хотя бы до конца 2018 года, есть?

- Конечно, ведь он планируется к запуску с 1 января 2019 года.

- Просто он планировался к запуску с 1 января 2017 года, с 1 января 2018 года....

- Это достаточно сложный комплексный законопроект, который требует качественных расчетов экономики проектов. Но мы уверены, что все процедуры по его принятию будут завершены в этом году, и он заработает с 1 января 2019 года.

- Как идет подготовка законопроекта о внесении изменений в бюджет в части акцизов на бензин и дизельное топливо на 2018 год? Как технически это решение может быть принято?

- На совещании у курирующего вице-премьера Дмитрия Козака было решено, что предложение по снижению акцизов на бензин на три тысячи рублей от действующих ставок и на дизельное топливо на две тысячи рублей от действующих ставок будет оформлено в виде поправок ко второму чтению, как раз, к законопроекту № 325651 об НДД.

И, кстати, с учетом того, что правительство заинтересовано в скорейшем решении вопроса по снижению акцизов и стабилизации цен на топливо, у законопроекта по НДД все больше и больше шансов быть принятым в эту сессию и до первого июля.

- Зачем эти две разные законотворческие инициативы решили объединить? И получается, что поправки в бюджет по акцизам не проходят первое чтение в Госдуме?

- Правительство приняло решение снизить акцизы с 1 июня 2018 года. Согласно Налоговому кодексу, если изменения в налоговую систему улучшают состояние налогоплательщика, они могут иметь обратную силу, говоря проще, они могут применяться "задним числом". Законопроект об акцизах мог быть оформлен как самостоятельный документ, но для ускорения его принятия было решено включить эти поправки в законопроект об НДД, который прошел первое чтение еще 3 апреля.

Текст законопроекта разрабатывается Минфином. Минэнерго сейчас его изучает для согласования. Соответственно, если все будет хорошо, то в эту весеннюю сессию законопроект по НДД с дополнением положениями о снижении акцизов будет принят.

После его вступления в силу будет сделан перерасчет. Компании будут иметь право подать уточненную налоговую декларацию, и либо потребовать возврата уже уплаченного акциза, либо учесть его в счет будущих периодов.

- Тогда получается, что рыночный эффект от снижения акциза будет отложенным?

- Налоговый период по уплате акциза - это месяц. То есть "отложенный" эффект, если и будет, то будет небольшим. Тем более, что правительство уже дало рынку сигнал о новых правилах и новой экономике розничного сектора. Компании, со свой стороны, рассчитывают размер возвратного акциза на бензин и дизельное топливо за июнь, и могут, как минимум, не повышать цены.

- Будет ли в законопроекте отражено, что будет происходить с акцизами с 2019 года?

- В нем будут содержаться положения по размеру акцизов - снижение на 3 тысячи по бензинам и на 2 тысячи по дизельному топливу от действующих ставок на 2018 год, а также положения о не повышении их с 1 июля 2018 года. Ранее планировалось, что с 1 июля 2018 года ставки акцизов на бензин повышаются на 679 рублей с тонны до 11,89 тыс. рублей с тонны, на дизельное топливо - на 593 рубля с тонны - до 8,26 тыс. рублей с тонны.

На 2019 год в Налоговом кодексе также было заложено новое повышение акцизов. На бензин акциз должен повыситься еще на 422 рубля - до 12,31 тыс. рублей с тонны, а на дизельное топливо - на 283 рубля, до 8,54 тыс. рублей с тонны.

Решение о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо принято на период с 1 июня по 31 декабря текущего года. То есть утвержденные в налоговом кодексе размеры акцизов с 1 января 2019 года пока не меняются.

Но ведомства по поручению правительства прорабатывают компенсационный механизм в виде обратного акциза на нефть, перерабатываемую на отечественных заводах, который может быть введен с 1 января 2019 года. Это позволит с одной стороны, нивелировать повышение акциза на нефтепродукты, а с другой - не допустить резкого роста экспорта нефти из-за продолжения "налогового маневра" и планируемого снижения экспортных пошлин на нефть.

- То есть объем возвратного акциза на нефть должен быть достаточно большим...

- Этот вопрос, включая конкретные цифры по размеру возвратного акциза на нефть, сейчас находится в проработке.

- И эта дополнительная мера поддержки позволит компаниям не повышать цены на топливо в 2019 году, несмотря на резкий рост акцизов?

- Мы рассчитываем на это. Многое будет зависеть от макроэкономических показателей на тот момент.

- А предусматривается ли возможность продолжения системы "неповышения акциза" и в 2019 году?

- Будем ждать от Минфина конкретных предложений, будем выдвигать свои предложения. Пока впереди предстоит большая работа.

- Получается, что ставки возвратных акцизов на нефть должны быть такие же плавающие, как акцизы на нефтепродукты и плавно снижающая экспортная пошлина?

- Думаю, что да. Главная задача здесь - это сгладить колебания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке при изменении мировых цен на нефть.

- Какие еще меры по стабилизации рынка могут быть введены? Рассматривается ли вариант введения государственного регулирования цен на стратегические виды нефтепродуктов, в случае их роста более чем на 20% за месяц?

- Мы исторически выступаем за то, что государственному регулированию должно подлежать только то, что действительно жизненно необходимо для людей. Возврат к плановой экономике на топливном рынке в текущих реалиях - это не очень правильное и не очень эффективное решение. Поэтому регулировать объем производства и цены продаж на нефтепродукты, с учетом уже 20-летнего периода свободной предпринимательской деятельности в этой сфере, представляется нецелесообразным. Минэнерго последовательно выступает за то, что надо балансировать акцизы и экспортные пошлины и оценивать влияние этих мер на цены, в том числе на такой социально важный товар, как бензин.

- Ситуация с резким и незапланированным ростом цен на бензин в России возникает не в первый раз. Неоднократно возникала идея разработать закон "О нефти", в котором предполагалось прописать, в том числе и меры реагирования на подобные ситуации. Поднимается ли вопрос о разработке такого закона сейчас?

- Работа над законом "О нефти" действительно велась Минэнерго в предыдущем периоде, и концептуально идея его принятия была поддержана в правительстве. Но, в итоге этой работы, с учетом мнения отраслевых компаний и ведомств, его разработка была признана нецелесообразной, было принято решение пойти по другому пути.

Если разобраться, то на текущий момент в нефтяной отрасли есть субъект естественной монополии - компания "Транснефть", а ее статус и отношения между ней и нефтяными компаниями на законодательном уровне системно не урегулированы. Минэнерго разработан и внесен в правительство законопроект "О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов...". Законопроект устанавливает статус организации, статус системы магистральных трубопроводов, регулирует отношения "Транснефти" и пользователей ее услуг. В частности, в целях реализации принципа "качай или плати" он предусматривает компенсационный платеж для стимулирования качественного планирования сдачи объемов нефти в систему.

Предусмотрено также положение о возврате инвестиций трубопроводной компании, если трубопровод построен за ее счет, а инициатор стройки, например, добычная компания отказывается в последующем от заключения договора на транспортировку нефти. То есть урегулируется ситуация, когда "Транснефть", например, построила по запросу нефтепровод, а нефтяная компания не стала поставлять нефть для него в запланированных объемах. В этом случае убытки компании будут возмещаться инициатором стройки.

По законопроекту государство должно владеть не менее 75% в уставном капитале компании. Документ также регулирует принципы подключения НПЗ к системе магистральных трубопроводов. В частности, подключать к трубопроводной системе можно будет НПЗ с глубиной переработки свыше 70%.

Кроме того, законопроект регулирует вопросы установления охранных зон магистральных трубопроводов, которые относятся к зонам с особыми условиями использования территории и зон минимальных расстояний до объектов магистральных трубопроводов. Цель же создания таких зон - безопасность как самого трубопровода, так и людей и жилья, расположенного поблизости.

- К этому законопроекту было много вопросов, как со стороны нефтегазовых компаний, так и со стороны ФАС. Урегулированы они и есть ли шанс, что законопроект будет принят в этом году?

- Судьба законопроекта нелегкая, он затрагивает противоречивые интересы разных игроков отрасли. Документ находится в правительстве. Разногласия по нему были сняты у ранее курировавшего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича. Сейчас мы ждем решения по нему вице-премьера Дмитрия Козака. Нам бы очень хотелось, чтобы законопроект был принят в этом году.

- Правительство поставило задачу по повышению доли российского СПГ на мировых рынках с текущих 4-5% до 15-20%. Как будет скорректировано действующее законодательство в части либерализации экспорта СПГ?

- Процесс дальнейшей законодательной либерализации экспорта СПГ может идти, как минимум, по двум сценариям: по пути увеличения количества независимых организаций, имеющих право на экспорт СПГ, в перечне, утвержденном правительством, либо по пути изменения критериев, которым эти организации должны соответствовать, чтобы попасть в данный перечень.

- Сейчас, согласно законодательству, критерий соответствия только один - наличие добывающей лицензии, которая имеет обязательства по сжижению газа и которая была выдана до 1 января 2013 года. Либерализация пойдет по пути отмены этого временного ограничения? Обращались ли компании с просьбами поменять этот критерий?

- Отдельных обращений от компаний в Минэнерго не поступало. Работа идет в рамках выполнения поручений президента и правительства, ранее принятых решений

- Аналогичное поручение было сделано Минприроды. Ведомство предложило при выдаче лицензий на участке в Арктике включать обязательства по сжижению газа или по поставкам газа на СПГ. Как Минэнерго оценивает это предложение, поступало ли оно в ведомство на согласование?

- Одной из основных проблем по Арктике является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры. Необходимо заниматься развитием хабов, обеспечивающих хранение, перевалку и дальнейшую транспортировку СПГ. Это важная задача, которая требует конкретных хозяйственных решений. Отдельных решений, связанных с добывающими лицензиями в Арктике, в Минэнерго на согласование не поступало.

- Как продвигается работа по корректировке закона "О газоснабжении России", предлагающей формирование института гарантирующего поставщика сжиженных углеводородных газов для населения.

- Законопроект носит социальный характер. Его задача - не допустить чрезмерного роста цен на баллонный газ и создать систему гарантированных поставок населению по регулируемым ценам. Предполагается, что регионы будут собирать заявки о необходимых объемах СУГ с населения, направлять их в Минэнерго, а министерство на своем сайте публикует перечень газо- и нефтеперерабатывающих организаций, которые обязаны заключить договор на определенные объемы поставок сжиженного газа с гарантирующим поставщиком. Такая своеобразная закольцованная схема.

Законопроект был внесен в правительство и отправлен на проработку в экспертный совет при правительстве РФ. Экспертный совет выразил ряд замечаний к концепции этого законопроекта о том, что институт гарантирующего поставщика вводит дополнительное государственное регулирование в отрасли и будет новым обременением для компаний. Такой подход, по мнению экспертного совета, компаниям не очень выгоден. Был предложен иной путь в виде адресных и точечных субсидий бедным слоям населения. ФАС также не поддержала законопроект и предложила активнее развивать биржевые торги СУГ. В итоге, в марте законопроект из правительства был возвращен.

Тем не менее, большинство регионов России поддерживают его принятие.

- Как идет согласование Энергостратегии-2035, что меняется в документе? В каком состоянии находятся генеральные схемы развития нефтяной и газовой генеральных схем развития?

- Энергостратегия-2035 находится в правительстве с февраля 2017 года. Совсем недавно мы подготовили очередные изменения в нее в части поддержки СПГ-проектов. Сейчас документ находится на рассмотрении у курирующего вице-премьера. Генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей привязаны к Энергостратегии-2035 и будут приняты после ее утверждения.