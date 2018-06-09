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Экономика

РЖД незаконно перекладывали на отправителей охрану перевозимых газов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" незаконно перекладывало на грузоотправителей свои обязанности по охране пропана и бутана при их перевозке, отмечает московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Суды первой и апелляционной инстанций поддержали (его - ИФ) решение о признании РЖД нарушителем антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.

"Ведомство установило, что РЖД проигнорировали свою обязанность как перевозчика по охране энергетических газов. Монополист запретил принимать их к отправке при отсутствии у отправителя договора с ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" (структура Федерального агентства ж/д транспорта РФ - ИФ) на сопровождение грузов", - отмечает подразделение регулятора.

В то же время, подчеркивается в сообщении, действующее законодательство предписывает обеспечивать охрану грузов в пути и на станциях самому перевозчику (на большей части РФ это ОАО "Российские железные дороги") за счет собственных средств или по договору со сторонними организациями. Исключение составляют лишь грузы, охрану и сопровождение которых должен обеспечить отправитель или получатель по договору или в соответствии с уставом железнодорожного транспорта РФ. Однако энергетические газы не входят в число таких грузов.

В связи с этим управление признало РЖД нарушившим закон о защите конкуренции и предписало прекратить нарушение. "В рамках рассмотренного дела установлено, что монополист не только уклонялся от обязанности по охране грузов, но и предпринимал активные действия по ограничению доступа к своей инфраструктуре тех, кто с данным положением дел был не согласен", - заявил в этой связи замглавы столичного подразделения ФАС Никита Полещук, слова которого приводит регулятор.

Арбитраж подтвердил

"Российские железные дороги" попытались оспорить решение ведомства, но арбитражные суды подтвердили законность выводов московского антимонопольного органа, отмечается в сообщении. В ближайшее время будет вынесено решение о сумме штрафа компании "в соответствии с частью 2 статьи 14.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Штраф для РЖД

Она предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических - от 0,1% до 0,15% выручки от реализации услуги на соответствующем рынке либо суммы расходов нарушителя на покупку услуги (но не более 0,02% совокупной выручки и не менее 100 тыс. руб.). Если последние два критерия превышают 75% выручки компании или нарушение совершено на рынке с регулируемыми тарифами, кодекс предусматривает штраф от 0,003% до 0,3% выручки на соответствующем рынке либо расходов на покупку услуги (но не более 0,2% выручки нарушителя и не менее 100 тыс. руб.).

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Теги: РЖД, ФАС
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