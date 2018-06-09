В правительство внесен законопроект по снижению акцизов на топливо

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о введении системы налогообложения с дополнительного дохода для нефтяной отрасли и о снижении акцизов на топливо внесен в правительство, сообщил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"Снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте, в правительство внесено", - сказал он.

Правительство в конце мая решило включить в законопроект об НДД, который еще 3 апреля прошел первое чтение в Госдуме, поправки о снижении акциза на бензин на 3 тысячи рублей и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей. Снижение акцизов являлось экстренной мерой, призванной быстро стабилизировать цены на топливо. Считалось, что включение поправок о сниженных акцизах в законопроект об НДД ускорит процесс их принятия, поскольку удастся избежать рассмотрения в первом чтении.