Россельхознадзор усилил контроль за молоком c шести белорусских предприятий

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции шести белорусских предприятий, в молоке которых были обнаружены нитраты.

Как сообщает служба, это ОАО "Минский молочный завод №1", "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", Нарочанский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат", Оршанский молочный комбинат.

Ранее сообщалось, что нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле 6 июня. По техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции нитрата калия (Е251) и нитрата натрия (Е250), не допускается.

Как поясняли в Россельхознадзоре со ссылкой на экспертов, нитраты добавляются в молоко для выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания) ультрапастеризованного молока. Россельхознадзор также сообщал, что решил провести собственное расследование для изучения причин появления остаточного количества нитратов в молоке и молочной продукции.

В начале июня Россельхознадзор также запретил поставки молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра. После этого Минск обвинил службу в "выбивании" Белоруссии с российского молочного рынка.