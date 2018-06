Банк Wells Fargo запретил покупать криптовалюту по своим кредитным картам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк Wells Fargo & Co., один из крупнейших в США, запретил клиентам использовать выданные им кредитные карты для покупки биткойна и других криптовалют, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее аналогичные ограничения ввели Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. Однако еще в феврале Wells Fargo не планировал запрещать операции с криптовалютами.

Согласно данным исследования LenderEDU, в США около 18% инвесторов в биткойн расплачивались кредитными картами, при этом 22% из них не могли погасить кредит по карте после таких транзакций.

Биткойн продолжает оставаться самой популярной криптовалютой мира, его капитализация по состоянию на 11 июня превышает $114 млрд. Однако с начала года курс биткойна упал более чем вдвое, до примерно $6700, из-за многочисленных кибератак, мошенничества и ужесточившегося регулирования.