ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 год из США и России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой, благодаря округлению, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с - до 59,75 млн б/с, что означает рост на 1,86 млн б/с. Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства.

Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн б/с - основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн б/с, затем Канада и Бразилия.

При этом, аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России - с 11,04 млн баррелей в сутки до 11,07 млн б/с (прогноз за 2017 год не изменился - 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн б/с (на 70 тыс. б/с).

Прогноз мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 году остались неизменными по сравнению с оценкой месяцем ранее, говорится отчете. Так, ожидается, что в 2017 году спрос вырос на 1,65 млн баррелей в сутки - до 97,20 млн б/с, в 2018 году - также на 1,65 млн б/с - до 98,85 млн б/с.

Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей - до 2 млрд 811 млн баррелей, что на 26 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.

"Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до $65,09 за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти", - говорится в отчете.