Главные новости
В РоссииКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьянВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеМоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
Экономика

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 год из США и России

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой, благодаря округлению, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с - до 59,75 млн б/с, что означает рост на 1,86 млн б/с. Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства.

Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн б/с - основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн б/с, затем Канада и Бразилия.

При этом, аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России - с 11,04 млн баррелей в сутки до 11,07 млн б/с (прогноз за 2017 год не изменился - 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн б/с (на 70 тыс. б/с).

Прогноз мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 году остались неизменными по сравнению с оценкой месяцем ранее, говорится отчете. Так, ожидается, что в 2017 году спрос вырос на 1,65 млн баррелей в сутки - до 97,20 млн б/с, в 2018 году - также на 1,65 млн б/с - до 98,85 млн б/с.

Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей - до 2 млрд 811 млн баррелей, что на 26 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.

"Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до $65,09 за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти", - говорится в отчете.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ОПЕК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКапитан затонувшего на Волге катамарана был пьянВ миреО чем договорились Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время первой встречи. ОбобщениеМоскваМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняВ миреТрамп назвал особыми отношения с Ким Чен Ыном и пообещал позвать его в Белый домВ миреСМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документаВ миреСША добавили в санкционные списки трех россиян и пять связанных с РФ компаний

СК возложил на владельца катамарана ответственность за гибель людей на Волге

Как отметили следователи, управлявший судном его хозяин полностью проигнорировал предупреждающие сигналы с баржи Подробнее

Украинские правозащитники предупредили болельщиков о рисках поездок на ЧМ-2018

За тренировкой бразильской сборной в Сочи наблюдали 5 тыс. фанатов

Построенная к ЧМ-2018 станция метро открылась в Нижнем Новгороде

Путин 13 июня примет участие в заседании конгресса ФИФА

Спасатели эвакуировали застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов с детьми

Движение на двух улицах в Пресненском районе Москвы стало односторонним

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 год из США и России

Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьян

Капитан затонувшего на Волге катамарана был пьянПо данным Ространснадзора, столкнувшийся с баржей на Волге катамаран не имел разрешения на перевозку пассажиров Подробнее

Президент Южной Кореи назвал успешным саммит США - КНДР

Деннис Родман сравнил Ким Чен Ына с большим ребенком

Он хочет обеспечить комфорт своему народу и побывать на баскетболе в США, заявил бывший баскетболист Подробнее

Трамп в Сингапуре приблизился к рекорду по продолжительности пресс-конференции

Киев передал в Международный суд меморандум о нарушении РФ двух конвенций ООН

Личности погибших в столкновении катамарана с баржей на Волге установлены

Одесский облсовет принял отставку Марии Гайдар

Впавший в кому в Португалии мальчик скончался в Москве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru