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В правительстве Абхазии связали повышение цен на топливо с ростом его стоимости в РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба назвал вынужденным шагом повышение цен на нефтепродукты, связав его с ростом цен на топливо в России.

"Повышение цен на нефтепродукты является вынужденным шагом и связано только с тем, что на территории России цена на топливо выросла очень серьезно. Так как мы этот продукт не добываем и не производим, покупая его в России, мы вынуждены идти на подобный шаг", - сказал Ардзинба во вторник на пресс-конференции в Сухуме.

В то же время он отметил, что цены на автомобильное топливо в Абхазии значительно ниже, чем в России. В частности, по словам министра, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Сочи в среднем на 5 руб. выше, чем в Абхазии.

"Правительство республики предпринимает меры, чтобы сохранить эту разницу. В первую очередь это связано с тем, что НДС в Абхазии 10%, а в России - 18%. Кроме того, есть соглашение о режиме торговли товарами с РФ, которое предполагает возможность поставки в Абхазию нефтепродуктов без применения к ним таможенной пошлины", - сказал министр экономики Абхазии.

Он также отметил, что "повышение цен на нефтепродукты может привести к росту цен и на другие виды товаров". Поэтому, по его словам, "правительство Абхазии уже занимается индексацией тарифов и старается, насколько это возможно, минимизировать повышение цен".

Кабинет министров Абхазии 8 июня принял постановление об установлении предельных цен на нефтепродукты в республике. Согласно документу, установлена предельная розничная цена бензина "Регуляр" 92 - 41 руб., бензина "Премиум" 95 - 43 руб., а дизельного топлива - 41 руб.

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Теги: Абхазия, Россия
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