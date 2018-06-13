Экономика

Русский торговый банк попросил суд признать недействительным отзыв его лицензии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Русский торговый банк (Русторгбанк, Москва) подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными приказов ЦБ РФ об отзыве у него лицензий на осуществление банковских операций, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и о назначении временной администрации.

Как следует из картотеки суда, предварительное заседание по делу назначено на 4 июля.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РТБК с 20 апреля.

"Бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком", - говорилось в сообщении регулятора.

При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, собственники и руководство выводили активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил информацию об этих фактах в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

РТБК является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, основными владельцами банка через ряд юрлиц являются Сергей и Нина Муравленко (суммарно 25,54%), Сергей Тюленев (19%), Александр Аврутин (19,32%).

РТБК по итогам 2017 года занимает 217-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 215-е место в банковской системе РФ.

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Теги: Русский торговый банк
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