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Petropavlovsk предоставит IRC примерно $30 млн для погашения перед ICBC

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Petropavlovsk предоставит IRC краткосрочный заем примерно на $30 млн, чтобы компания могла сделать погашение по кредитной линии Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), следует из сообщения IRC.

Как сообщалось ранее, IRC нужно 20 июня погасить ICBC свыше $35 млн, и компания уже предупреждала инвесторов, что ликвидности для этого платежа ей может не хватить. ICBC сообщил, что в этот раз не может дать отсрочку. Если по обязательству случится дефолт, это может стать проблемой для Petropavlovsk, который остается крупнейшим акционером IRC с долей 31,1% и, главное, гарантом по этой кредитной линии.

Эта гарантия для Petropavlovsk - один из камней преткновения во вновь разгоревшемся корпоративном споре. Некоторые акционеры, в частности фонд Sothic, контролирующий 10,9% золотодобытчика, до сих пор критикуют старый состав совета директоров за решение ее предоставить. В 2010 году Petropavlovsk владел 65% IRC, но согласился единолично гарантировать это обязательство, сейчас доля вообще размылась, аргументирует Sothic. К тому же председатель совета директоров IRC Джей Хамбро - сын одного из основателей Petropavlovsk Питера Хамбро, а CEO, по данным Sothic, - пасынок другого основателя, Павла Масловского. Фонд считает это недопустимой расстановкой с корпоративной точки зрения. Хотя и сам Питер Хамбро ранее говорил, что "было бы замечательно избавиться от этой гарантии".

Компания IRC привлекала кредитную линию ICBC на общую сумму $340 млн для строительства Кимкано-Сутарского ГОКа (Еврейская автономная область). На конец марта остаток основного долга по этому обязательству составлял $234 млн. По выплатам 2017 года в объеме $42,5 млн ICBC уже давал IRC отсрочку. Как сообщалось ранее, Petropavlovsk и IRC ведут переговоры о полном рефинансировании этой кредитной линии с "ведущим российским кредитором".

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке РФ. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 22% является казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.

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Теги: Petropavlovsk, IRC, ICBC
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