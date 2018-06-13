Компания Керимова-младшего заложила 17% акций "Полюса"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Polyus Gold International Limited (PGIL), крупнейший акционер "Полюса", в среду уведомила золотодобывающую компанию о залоге 22 млн 705 тыс. 389 ее акций.

PGIL заложила акции в обеспечение своих обязательств, говорится в сообщении "Полюса". PGIL остается бенефициаром этих бумаг и сохраняет за собой право голоса по ним, значит, ее совокупная доля в "Полюсе" не изменилась, отмечает золотодобывающая компания.

Уставный капитал "Полюса" состоит из 133 млн 561 тыс. 119 акций. Таким образом, PGIL заложила 17% акций компании.

PGIL, бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид Керимов, владеет 82,44% "Полюса".

В конце июля 2017 года "Полюс" сообщал, что PGIL заложила 66 млн 780 тыс. 561 акций компании (50% + 1 акция), так же, как и сейчас, не раскрывая контрагента. Об освобождении каких-либо принадлежащих PGIL акций от обременения "Полюс" не сообщал. Таким образом, с учетом прошлогоднего пакета, заложено 67% "Полюса".

Как сообщалось ранее, сама PGIL может быть на 100% заложена Сбербанку России - это следовало из прошлогоднего раскрытия кипрской холдинговой структуры Керимова Wandle Holdings.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии.