Главные новости
В РоссииСкончался Станислав ГоворухинВ РоссииМосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФВ РоссииАлексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Важно
Скончался Станислав Говорухин
Экономика

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок после повышения Федрезервом ключевой ставки и сигналов на дальнейшее ужесточение монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,3-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2263,77 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1141,09 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 62,35 руб./$1 (-0,19 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%).

Подросли бумаги "Интер РАО" (+0,6%), "Башнефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Индексы в США снизились после того, как ФРС повысила ставку во второй раз и дала сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года. Таким образом, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США. Пауэлл пообещал, что руководство ФРС продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение ДКП не происходило слишком быстро.

Цены производителей в США выросли в мае на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3% и 2,8% соответственно.

Следом за США в четверг снижаются индексы в Азии (Япония просела на 1%, Китай - на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Негативом для Азии стала статистика из Китая, где темпы роста промпроизводства и розничных продаж в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя. Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.

Нефть в четверг возобновила снижение из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,4 за баррель (-0,4% и +1,1% в среду), июльская цена WTI - $66,62 за баррель (-0,03% и +0,4% накануне).

Государства ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, как ожидается, обсудят пересмотр соглашений об ограничении производства нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цены Brent на 65%. При этом большинство из 14 стран ОПЕК на данный момент не могут увеличить добычу, что усиливает напряженность перед встречей.

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом. Как ожидают аналитики, теме нефти будет уделено особое внимание.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми площадками после обновленного прогноза ФРС по макроэкономическим индикаторам, в соответствии с которым повышается вероятность 4-кратного подъема базовой процентной ставки в текущем году (пока ФРС поднимала ставку дважды - в январе и в июне).

В то время как комментарий ФРС вызвал негативную реакцию на рынках акций (индекс S&P 500 потерял 0,4%), курс доллара к корзине мировых валют в среду понизился, так же как и доходность 10-летних облигаций Казначейства США, которые многие из участников рынка используют как "защитный" инструмент в периоды усиления неопределенности. Курс доллара может оставаться под давлением и на российском валютном рынке в начале торгов, но сильные движения пока выглядят маловероятными.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, Федрезерв все же преподнес негативный для рынков акций сюрприз - регулятор повысил ориентиры по инфляции и свои ожидания по повышению ставки до конца года. Теперь ожидания по ставке сместились в зону 2,25-2,5%, предполагая еще 2 повышения ставки в 2018 году.

Фондовые рынки отреагировали на итоги заседания умеренно негативно: под выраженное давление подпали сегменты, чувствительные к повышению ставок, обеспечив умеренное снижение американских биржевых индексов. В четверг развитию негативных настроений способствует и неожиданная информация The Wall Street Journal о планах США все-таки ввести импортные пошлины на китайские товары с 22 июня. Впрочем, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

На этом фоне российский рынок акций остается под давлением, есть риски ухода индекса МосБиржи до конца недели к отметке 2250 пунктов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, теперь рынки ждут заседания ЕЦБ, по результатам которого ожидается оглашение сроков сворачивания программы выкупа облигаций. В четверг президент США Дональд Трамп встретится с главными советниками по торговле, чтобы решить, стоит ли вводить в действие пошлины на китайские товары, которыми Трамп угрожает в последнее время. Обновленный список китайских товаров на сумму $50 млрд, подпадающих под новые пошлины, Трамп должен обнародовать в пятницу. Ожидается, что новый список будет несколько меньше предыдущей версии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На следующей неделе, если никаких проблем с Чемпионатом мира по футболу не будет, у рынка акций РФ появится шанс на небольшой рост - нервирующих инвесторов событий станет меньше. Кроме того, на фоне сильного падения коммерческих запасов нефти в США близость заседания ОПЕК 22 июня уже не пугает.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МосБиржа, РТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался Станислав ГоворухинВ РоссииМосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФВ РоссииАлексей Навальный вышел на свободу после 30 суток арестаСпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ миреСкорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала

Соучастника нападения на Буденновск в 1995 году приговорили к 14 годам заключения

У Меркель обострились разногласия с главой ХСС по миграционному вопросу

Офисы городских департаментов в центре Москвы продадут после переезда в Сити

Вечернее сближение молодой Луны и Венеры можно будет увидеть в Москве 16 июня

Эрдоган предложил России вместе производить С-500

Двое задержанных во Владивостоке оппозиционеров арестованы

Власти Австралии прокомментировали появление нацистского флага на джипе своих солдат

Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав ГоворухинВячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха Подробнее

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФ

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФПредставитель Telegram в суде заявлял о нарушении баланса интересов общества и государства при ограничении работы мессенджера Подробнее

Карлос Гон допустил уход с поста гендиректора Renault раньше срока

Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Верховный суд 9 августа рассмотрит жалобу по делу об оспаривании Telegram приказа ФСБ

Самыми дружественными странами россияне назвали Белоруссию, Китай и Казахстан

Рубль укрепился к доллару и слегка подешевел к евро

Бывший вице-президент "Норникеля" по взаимодействию с властями перешла в "РусАл"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 июня снизились

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток арестаОппозиционеру был назначен штраф за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru