Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок после повышения Федрезервом ключевой ставки и сигналов на дальнейшее ужесточение монетарной политики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,3-0,6%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2263,77 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1141,09 пункта (-0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 62,35 руб./$1 (-0,19 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Россетей" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%).

Подросли бумаги "Интер РАО" (+0,6%), "Башнефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%).

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,75-2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Индексы в США снизились после того, как ФРС повысила ставку во второй раз и дала сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года. Таким образом, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США. Пауэлл пообещал, что руководство ФРС продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение ДКП не происходило слишком быстро.

Цены производителей в США выросли в мае на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,1% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3% и 2,8% соответственно.

Следом за США в четверг снижаются индексы в Азии (Япония просела на 1%, Китай - на 0,3%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Негативом для Азии стала статистика из Китая, где темпы роста промпроизводства и розничных продаж в мае снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем промпроизводства увеличился на 6,8% относительно мая прошлого года после повышения на 7% в апреле, хотя эксперты в среднем прогнозировали сохранение апрельских темпов роста показателя. Розничные продажи в КНР в мае выросли на 8,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после повышения на 9,4% в апреле, несмотря на то, что консенсус-прогноз предусматривал ускорение роста до 9,6%.

Нефть в четверг возобновила снижение из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $76,4 за баррель (-0,4% и +1,1% в среду), июльская цена WTI - $66,62 за баррель (-0,03% и +0,4% накануне).

Государства ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, как ожидается, обсудят пересмотр соглашений об ограничении производства нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цены Brent на 65%. При этом большинство из 14 стран ОПЕК на данный момент не могут увеличить добычу, что усиливает напряженность перед встречей.

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом. Как ожидают аналитики, теме нефти будет уделено особое внимание.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми площадками после обновленного прогноза ФРС по макроэкономическим индикаторам, в соответствии с которым повышается вероятность 4-кратного подъема базовой процентной ставки в текущем году (пока ФРС поднимала ставку дважды - в январе и в июне).

В то время как комментарий ФРС вызвал негативную реакцию на рынках акций (индекс S&P 500 потерял 0,4%), курс доллара к корзине мировых валют в среду понизился, так же как и доходность 10-летних облигаций Казначейства США, которые многие из участников рынка используют как "защитный" инструмент в периоды усиления неопределенности. Курс доллара может оставаться под давлением и на российском валютном рынке в начале торгов, но сильные движения пока выглядят маловероятными.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, Федрезерв все же преподнес негативный для рынков акций сюрприз - регулятор повысил ориентиры по инфляции и свои ожидания по повышению ставки до конца года. Теперь ожидания по ставке сместились в зону 2,25-2,5%, предполагая еще 2 повышения ставки в 2018 году.

Фондовые рынки отреагировали на итоги заседания умеренно негативно: под выраженное давление подпали сегменты, чувствительные к повышению ставок, обеспечив умеренное снижение американских биржевых индексов. В четверг развитию негативных настроений способствует и неожиданная информация The Wall Street Journal о планах США все-таки ввести импортные пошлины на китайские товары с 22 июня. Впрочем, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

На этом фоне российский рынок акций остается под давлением, есть риски ухода индекса МосБиржи до конца недели к отметке 2250 пунктов.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, теперь рынки ждут заседания ЕЦБ, по результатам которого ожидается оглашение сроков сворачивания программы выкупа облигаций. В четверг президент США Дональд Трамп встретится с главными советниками по торговле, чтобы решить, стоит ли вводить в действие пошлины на китайские товары, которыми Трамп угрожает в последнее время. Обновленный список китайских товаров на сумму $50 млрд, подпадающих под новые пошлины, Трамп должен обнародовать в пятницу. Ожидается, что новый список будет несколько меньше предыдущей версии, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На следующей неделе, если никаких проблем с Чемпионатом мира по футболу не будет, у рынка акций РФ появится шанс на небольшой рост - нервирующих инвесторов событий станет меньше. Кроме того, на фоне сильного падения коммерческих запасов нефти в США близость заседания ОПЕК 22 июня уже не пугает.