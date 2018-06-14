Рубль укрепился к доллару и слегка подешевел к евро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Доллар США снижается, евро торгуется в незначительном плюсе на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях ослабления американской валюты на глобальном рынке после завершения заседания ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,3-62,4 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,35 руб./$1 (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,64 руб./EUR1 (+0,3 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,06 копейки к уровню закрытия среды, до 67,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 76,64 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 49,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов, несмотря на возобновившееся снижение нефти. Участники торгов отыгрывают ослабление американской валюты на глобальном рынке в результате фиксации прибыли после завершения июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 п.п. - до 1,75-2,00%. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США.

Пауэлл пообещал, что руководство Федрезерва продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение ДКП не происходило слишком быстро. Вместе с тем прогнозы руководителей американского ЦБ содержали сигналы о еще двух повышениях ставки до конца 2018 года (то есть всего четырех за год). Ранее они в большинстве своем выступали за три повышения ставки.

Нефть в четверг возобновила снижение из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве опустилась на 0,46% - до $76,39 за баррель. WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к этому времени на 0,02% - до $66,63 за баррель.

Государства ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны могут начать готовиться к пересмотру соглашений об ограничении производства нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цены Brent на 65%. При этом большинство из 14 стран ОПЕК на данный момент не могут увеличить добычу, что усиливает напряженность перед встречей 21-22 июня.

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом, в ходе которых, как ожидается, теме нефти будет уделено особое внимание.