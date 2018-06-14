Экономика

Акции "РусАла" днем упали на 10% из-за усложнения трансфера бумаг на фоне санкций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Падение акций "РусАла" днем в четверг достигло 10% из-за усложнения трансфера бумаг между гонконгским и московскими рынками в связи с санкциями США, бумаги откатились к уровню почти месячной давности.

На Московской бирже к 12:53 бумаги "РусАла" подешевели до 24,88 рубля (-9,5%), минимум сделок составил 24,8 рубля (-10%) при объеме торгов 108,04 млн рублей.

"РусАл" сообщил об усложнении процедуры перевода акционерами бумаг между гонконгским и московскими рынками. В осуществлении этого трансфера задействован британский клиринговый центр Crest, обеспечивающий расчеты по сделкам с британскими бумагами (головная компания "РусАла", Rusal plc зарегистрирована на Джерси).

Реестродержатель "РусАла" "Компьютершер регистратор" уведомил о том, что процедура депонирования акций в Crest после включения алюминиевой компаний в санкционный список требует дополнительной информации от акционеров, что затягивает трансфер акций между гонконгским клиринговым центром и российским НДЦ, сообщил "РусАл" в четверг. Crest, в частности, может запрашивать информацию о цепочке бенефициаров, прежде чем оформить трансфер.

Олег Дерипаска контролирует 48,13% "РусАла" через En+, где ему сейчас принадлежит 66%. Эту долю планируется снизить до уровня менее 50% в ходе реализации мер по выводу "РусАла" и En+ из-под санкций. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN List) владеет 26,5% "РусАла" после выкупа доли "Онэксима" в феврале. 8,75% акций "РусАла" принадлежит Glencore. Free float составляет около 13,34%.

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Теги: РусАл
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