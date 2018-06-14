Акционер Petropavlovsk Ракишев вложил $2 млн в производство боевых роботов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кенес Ракишев, крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk, вложил $2 млн в производство боевых роботов, сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

Венчурный фонд Ракишева Singulariteam является ключевым инвестором израильской компании General Robotics, специализирующейся на выпуске роботизированных решений для военных (Singulariteam принадлежит свыше 30% General Robotics).

Накануне General Robotics впервые представила дистанционно-управляемый боевой модуль Pitbull AD (Anti-Drone), предназначенный для уничтожения дронов. Также среди разработок General Robotics боевой робот DOGO Anti-Terror, который используется спецназом и пехотой.

Помимо инвестиций в General Robotics в портфеле Singulariteam свыше 40 высокотехнологичных компаний. В общей сложности за последние годы Ракишев вложил свыше $90 млн в различные инновационные проекты.

Ракишев является крупнейшим акционером компании Petropavlovsk с долей свыше 22%. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.