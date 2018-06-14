Экономика

Акционер Petropavlovsk Ракишев вложил $2 млн в производство боевых роботов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Кенес Ракишев, крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk, вложил $2 млн в производство боевых роботов, сообщил "Интерфаксу" представитель бизнесмена.

В России"Калашников" испытал боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"Читать подробнее

Венчурный фонд Ракишева Singulariteam является ключевым инвестором израильской компании General Robotics, специализирующейся на выпуске роботизированных решений для военных (Singulariteam принадлежит свыше 30% General Robotics).

Накануне General Robotics впервые представила дистанционно-управляемый боевой модуль Pitbull AD (Anti-Drone), предназначенный для уничтожения дронов. Также среди разработок General Robotics боевой робот DOGO Anti-Terror, который используется спецназом и пехотой.

Помимо инвестиций в General Robotics в портфеле Singulariteam свыше 40 высокотехнологичных компаний. В общей сложности за последние годы Ракишев вложил свыше $90 млн в различные инновационные проекты.

Ракишев является крупнейшим акционером компании Petropavlovsk с долей свыше 22%. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кенес Ракишев
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНазван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской АравиейВ РоссииПравительство одобрило повышение пенсионного возрастаВ РоссииСкончался Станислав ГоворухинЭкономика"Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольма по контракту о транзитеВ РоссииВ правительстве предложили повысить НДС с 2019 года до 20%В миреЗадержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

Россия - Саудовская Аравия. ОнлайнВ Москве стартовал чемпионат мира по футболу Подробнее

Сборная России забила первый гол ЧМ-2018

Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола

Суд отказал Михаилу Ходорковскому в разблокировке "МБХ Медиа"

Четыре ночи во время ЧМ по футболу столичная подземка будет работать до 3:00

Задержанный с плакатом британец отпущен из московского ОВД

Суд подтвердил отказ Siemens по делу о "крымских" турбинах

Четырехтонный чак-чак в виде мяча приготовили в Казани

Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране

Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеЛеонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителей Подробнее

Страны ОПЕК+ обсудят корректировку сокращения добычи нефти

Палестинцы пригрозили Израилю воздушными змеями с взрывчаткой

Говорухина похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище

Путин сказал принцу Саудовской Аравии, что не будет желать ей успехов в матче с Россией

"Как бы ни закончился сегодня матч, мы все равно будем довольны", - отреагировал Аль Сауд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AРоссия Россия1 : 0Идет первый таймСаудовская Аравия Саудовская АравияИдет первый таймЮрий Газинский, 12онлайн