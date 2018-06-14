Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за нефтью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за подешевевшей нефтью и на сигналах от Федрезерва США о планах продолжения ужесточения монетарной политики, индекс МосБиржи откатился в район 2250 пунктов, обновив минимум с конца апреля из-за укрепления рубля, при этом лидировали в откате бумаги металлургов во главе с "РусАлом".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2253,48 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1140,97 пункта (-0,6%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2%.

Доллар просел до 62,2 руб. (-0,34 рубля).

В лидерах отката выступили акции "РусАла" (-9,2%, до 24,96 рубля), который в четверг сообщил об усложнении процедуры перевода акционерами бумаг между гонконгским и московским рынками из-за санкций США.

В осуществлении этого трансфера задействован британский клиринговый центр Crest, обеспечивающий расчеты по сделкам с британскими бумагами (головная компания "РусАла" Rusal plc зарегистрирована на Джерси), а процедура депонирования акций в этом центре после включения "РусАла" в санкционный список требует дополнительной информации от акционеров. Это затягивает трансфер акций между гонконгским клиринговым центром и российским НДЦ (Crest, в частности, может запрашивать информацию о цепочке бенефициаров, прежде чем оформить трансфер).

Также подешевели бумаги "Татнефти" (-2%), "Интер РАО" (-1,7%), "Северстали" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1%), "Норникеля" (-1%).

Подросли бумаги "Мосбиржи" (+2%), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Ростелекома" (+1,1%), "Мечела" (+0,9%), "Россетей" (+0,6% и +1,1% "префы"), "Распадской" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы").

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 12-13 июня повысила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (до 1,75-2% годовых) во второй раз и дала сигнал о возможности еще двух подобных действий до конца 2018 года. Таким образом, ФРС теперь ожидает четырех повышений ставки в 2018 году, включая мартовское и июньское, против ожидавшихся в марте трех повышений. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, повышение ставки отражает отличное состояние экономики США. Пауэлл пообещал, что руководство ФРС продолжит внимательно следить за тем, чтобы ужесточение ДКП не происходило слишком быстро.

Это решение вызвало негативную реакцию мировых фондовых площадок (снизились индексы в США и Азии), однако в Европе вечером в четверг наметилась коррекция после заседания Европейского Центробанка и блока американской статистики.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидалось (ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%), отметив, что будет удерживать ставки неизменными как минимум до лета 2019 года. Кроме того, ЕЦБ объявил о свертывании программы выкупа облигаций в рамках QE: с октября объем программы выкупа сократится до 15 млрд евро в месяц, а к концу декабря QE завершится. Также ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2018 год до 2,1% с 2,4%.

В США вышла позитивная статистика: розничные продажи в мае выросли на 0,8% при прогнозах роста на 0,4%, а число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось до 218 тыс. при прогнозах роста до 223 тыс. (показатель ниже 300 тыс. говорит об активном росте рынка труда).

В итоге европейские индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1,7%, американский индекс S&P 500 прибавляет 0,3%.

Нефть в четверг просела из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам в Москве, что постепенное повышение добычи странами ОПЕК и их партнерами неизбежно. Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о готовности нарастить добычу, чтобы компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $76,02 за баррель (-0,9% и +1,1% в среду), июльская цена WTI - $66,51 за баррель (-0,2% и +0,4% накануне).

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, инвесторов сначала напугала более агрессивная риторика ФРС, поскольку ранее регулятор предпочитал воздерживаться от привязки к четырем повышениям ставки в 2018 году. Тем не менее, чтобы немного смягчить предполагаемую реакцию рынков, Дж.Пауэлл пообещал, что будет следить за тем, чтобы ужесточение денежной политики не происходило слишком быстро.

На нефтяном рынке некую моральную поддержку инвесторам перед заседанием ОПЕК 22 июня могли оказать комментарии представителя картеля от Ирана о том, что страны, поддерживающие соглашение ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, сохранят его, поскольку мировому рынку не нужно больше нефти.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать уже не как негативное, а скорее как неопределенное. В целом первоначальная реакция внешних торговых площадок и внутреннего рынка на новости от ФРС уже завершилась.

В лидерах отката выступили акции "РусАла" на новостях, что в условиях санкций перевод акций компании с Гонконгской биржи на "Московскую биржу" может занять более длительное время, чем обычно. Однако указанные трудности в более широком смысле относятся не только к бумагам "РусАла" - участники торгов оценивают эту историю как показательный пример. Вполне очевидно, что любая крупная российская компания может столкнуться с аналогичными проблемами в случае ее включения в санкционный список.

Акции "Газпрома" выглядели несколько слабее индекса МосБиржи, несмотря на известие о том, что эмитенту удалось приостановить процедуру принудительного ареста зарубежных активов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по поводу спора с "Нафтогазом Украины". В настоящее время указанное решение оспаривается "Газпромом" в апелляционном суде, но перспективы его отмены или пересмотра выглядят туманными.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы могут показать отскок благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры - на биржах Европы в четверг наблюдались оптимистичные настроения, также наметился отскок в США. ЕЦБ пообещал не изменять ставки как минимум до середины следующего года, при этом регулятор планирует осуществлять программу количественного смягчения в объеме 30 млрд евро в месяц до конца сентября 2018 года, а затем в объеме 15 млрд евро в месяц до конца декабря текущего года. Дальнейшее решение будет принято на основе поступающих экономических данных.

Поддержку нефтяным ценам в течение дня оказывали новости о перебоях в нефтедобыче в Ливии. Нападения на порты страны привели к сокращению внутренней добычи примерно на четверть от совокупного показателя, сообщил представитель национальной нефтяной компании.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов четверга остались в "минусе", но на часовых графиках обоих индикаторов сформировались "бычьи" дивергенции с индексом RSI, которые могут предвещать отскок индексов вверх на торгах пятницы. Рубль выглядит перекупленным против евро, но после небольшой коррекции перед ним могут открыться новые цели укрепления против европейской валюты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали "префы" "Казаньоргсинтеза" (-13%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-5,7%), акции "ТГК-2" (-5,5%), GDR En+ Group (-3,6%), акции "МРСК Урала" (-3,2%), Мособлбанка (-3%).

Подорожали "префы" ПАО "Лензолото" (+9%), бумаги "Соллерса" (+3,4%), "Мегафона" (+2,5%), "ГАЗа" (+2,1%), "Русснефти" (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,275 млрд рублей (из них 9,206 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).